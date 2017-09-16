يبدأ رئيس جامعة أستراليا الوطنية البروفيسور غاريث ايفانز غدا الاحد، زيارة لدولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في المجالين التعليمي والاكاديمي.

وقال سفير دولة الكويت لدى استراليا نجيب البدر في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية، نسخة منه انه التقى بمدير مركز الدراسات الاسلامية والعربية امين سيكل قبل زيارته لدولة الكويت التي تستمر حتى ال18 من الشهر الجاري.



واكد البدر اهمية هذه الزيارة لتوطيد التعاون التعليمي والأكاديمي مع احدى أهم الجامعات المرموقة على مستوى أستراليا ومركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لها.



واضاف ان رئيس الجامعة الأسترالية الذي يرافقه خلال الزيارة مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة البروفيسور أمين سيكل سيلتقي بوزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيسة دار الآثار الإسلامية الشيخة حصة الصباح.



وذكر السفير البدر ان رئيس الجامعة الأسترالية سيقوم بإلقاء محاضرة بمعهد سعود الناصر الدبلوماسي تحت عنوان أزمات القرن الواحد والعشرين.



