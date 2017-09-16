الفارس : التعليم أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إن التعليم الحقيقي يعتبر أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي وصولا إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء وغرس القيم الإسلامية.

ودعا الفارس في تصريح صحافي اليوم السبت بمناسبة اكتمال صفوف المتعلمين في مدارس التعليم العام وانتظام الدراسة بدوام المرحلة الثانوية غدا الأحد أبناءه الطلاب وبناته الطالبات في كل المراحل التعليمية إلى بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الساعين إليها.

وأكد أهمية تنمية مهارات الطلاب والطالبات وإكسابهم أدوات المعرفة والتأمل والإبداع لافتا إلى سعي وزارة التربية الدؤوب لأن تكون مدارسها أكثر قدرة على تنمية هذه المهارات.

وأشار إلى أن التعليم يشكل أداة أساسية لتعزيز روح الثقافة وإشاعة مبدأ الحوار ومفهوم التسامح في المجتمع والتعامل الراقي والرشيد مع الآخر مؤكدا أن القيادة الرشيدة في البلاد لم تأل جهدا في توفير الإمكانات المادية والمعنوية للتعليم باعتباره عنوانا لتقدم الأمم ونبراسها الساطع.

ولفت في هذا الشأن إلى حرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الاهتمام بالتعليم باعتباره الحصن الذي يحمي شبابنا في مواجهة الأفكار الهدامة.

وخاطب الفارس أبناءه الطلاب وبناته الطالبات قائلا "أنتم مستقبل هذا الوطن المعطاء الذي تنبض به قلوبكم وتهواه أنفسكم فإن وطنكم لم يدخر جهدا كي تكونوا في أحسن مكانة فلكم علينا حق وعليكم حقوق".

وأكد أن للطلبة الحق في تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والوسائل اللازمة لنجاحها بينما عليهم في المقابل واجبات أهمها التمسك بالقيم الفاضلة والتحلي بالخلق الحسن والجد والاجتهاد والإخلاص في العمل وتقدير واحترام جميع معلميهم والاستفادة من علومهم وخبراتهم.

وهنأ أعضاء الهيئتين التعليمية والادارية وأولياء الأمور باكتمال دوام الدارسين للعام الدراسي الجديد 2017 - 2018 آملا دعم الهيئات والمؤسسات الوطنية لنظيرتها المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى أفضل لجميع الطلبة