عبدالعزيز الفضلي

نفت وزارة التربية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن طفلاً في روضة حسين بن علي التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية توفي بسبب لدغة حية، مشيرة إلى أن الطفل كان يرقد في المستشفى منذ أيام وتوفي، رحمه الله، وليس له دخل بما يثار من أنه بسبب وجود حيّة في الروضة.

وأوضحت الوزارة ان حارس الروضة كان قد شك بوجود حية أو حيوان زاحف في الروضة وابلغنا الدفاع المدني والجهات المختصة بذلك، وعند وصولها تم تمشيط المبنى المدرسي ولم يتم العثور على أي ثعبان أو عقارب، لذلك ما يتم تداوله عار عن الصحة.