أكدت جامعة الكويت أن كلياتها وإداراتها ومراكز عملها المختلفة كافة أنهت استعداداتها لاستقبال نحو 37 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين في انطلاق العام الجامعي 2017/2018 اليوم الأحد.

وأعرب الأمين العام للجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسمها د.آدم الملا في بيان صحافي عن سعادته بالعام الجامعي الجديد متمنيا أن يكون مليئا بالإنجاز والتحصيل بتضافر الجهود والتعاون بين الإدارات الجامعية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة.

وتقدم الملا بأسمى آيات التهاني والتبريكات للجميع داعيا الله العلي القدير أن يكلل جهود الجميع بالنجاح من أجل رفعة وتقدم هذا الصرح العلمي الشامخ.

ودعا جميع الطلبة إلى الالتزام بمواعيد المحاضرات والحضور باكرا للحرم الجامعي تفاديا للازدحام المروري في الطرق المؤدية لمواقع جامعة الكويت المختلفة.

ولفت إلى قيام الأمانة العامة وإدارة الأمن والسلامة بالاجتماع والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لبحث أنسب الطرق لاستخدام مرتادي الحرم الجامعي بالشويخ نظرا إلى أعمال الطرق القائمة لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية التي تحدث مطلع كل عام دراسي.