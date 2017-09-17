حضر ممثلون من الكلية الأسترالية حفل تخريج المتدربين الذي أقامته صناعات الغانم، والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الماضي في فندق جي دبليو ماريوت، وذلك للمتدربين في الصيف، الذين تنافسوا في برنامج تدريبي لمدة أسبوع في يوليو 2017.

وقد تلقت الكلية الأسترالية جائزة تقديرية على جهودها ودعمها المستمر لمتدربي صناعات الغانم خلال فصل الصيف هذا العام.

وتعليقا على هذه الجائزة، قالت مديرة الإرشاد الوظيفي والخريجين في الكلية الأسترالية د.زينة نعمة: «نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى صناعات الغانم على توفير الفرصة الرائعة لطلاب الكلية الأسترالية في الكويت والخريجين لخوض التجربة العملية خارج الصف الدراسي.

فقد تمكن طلابنا الجامعيون من العمل من خلال فرق من جامعات متعددة في الكويت والخارج. وقد كانت تجربة ممتعة انطوت على الخبرة التي اكتسبها جميع المشاركين».