أشار رئيس لجنة الأمن والسلامة في انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 إلى أن اللجنة قامت بالإعداد المبكر للعرس الديموقراطي من جميع الجوانب الأمنية، وذلك من خلال توزيع رجال الأمن في المواقع المختلفة لتشمل جميع الكليات الموزعة على مناطق الخالدية وكيفان والشويخ والجابرية، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت برجال وزارة الداخلية لتنظيم حركة السير خارج الحرم الجامعي منعا لحدوث اختناقات مرورية، وتوزيع سيارات إسعاف في المواقع الانتخابية بالتعاون مع وزارة الصحة.

واشار الياقوت إلى أنه تم وضع جهاز لإصدار الهويات الجامعية للطلبة المستجدين في كل المواقع الجامعية حتى يسهل للطلبة إصدارها من غير الرجوع إلى مكاتب الأمن بسهولة ويسر، ويستطيع الطالب الوصول إلى تلك الأجهزة من خلال المواقع التالية في الخالدية مبنى الأمن والسلامة (KH3) وفي كيفان مكتب الأمن والسلامة بجوار بوابة 5 وفي موقع العديلية مكتب مشرف الأمن والسلامة بوابة 1 وفي الشويخ مبنى 21 خلف مبنى عمادة شؤون الطلبة وفي الجابرية مبنى 15 المبنى الجديد مكتب مشرف الأمن بالدور الأرضي.

ودعا الياقوت جميع طلبة الجامعة المستمرين إلى الإسراع لإصدار بطاقات بدل فاقد لمن فقد هويته أو بدل تالف ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات الطلابية حسب كليتهم.