يبدأ رئيس جامعة أستراليا الوطنية البروفيسور غاريث ايفانز اليوم زيارة للكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت في المجالين التعليمي والاكاديمي.

وقال سفيرنا لدى استراليا نجيب البدر في بيان انه التقى مدير مركز الدراسات الاسلامية والعربية امين سيكل قبل زيارته للكويت التي تستمر حتى غد. وأكد البدر أهمية هذه الزيارة لتوطيد التعاون التعليمي والأكاديمي مع احدى أهم الجامعات المرموقة على مستوى أستراليا ومركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لها.

واضاف ان رئيس الجامعة الأسترالية الذي يرافقه خلال الزيارة مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة البروفيسور أمين سيكل سيلتقي وزير التربية ووزير التعليم العالي محمد الفارس ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيسة دار الآثار الإسلامية الشيخة حصة الصباح.

وذكر البدر ان رئيس الجامعة الأسترالية سيقوم بإلقاء محاضرة بمعهد سعود الناصر الديبلوماسي تحت عنوان «أزمات القرن الواحد والعشرين».

يذكر ان جامعة أستراليا الوطنية تعد الجامعة الأولى على مستوى أستراليا وتحتل المرتبة الـ22 على العالم وفقا لتصنيف «كواكواريلي سيموندز» لعام 2017.