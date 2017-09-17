ثامر السليم

قال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل مال الله: انني تابعت منذ اليوم الأول عملية استكمال جداول الطلبة المستمرين في كل الكليات والتي اتسمت بالمرونة لمختلف طلبة كليات الجامعة وفق الخطة الموضوعة لذلك بالتنسيق مع الكليات، وكنت على تواصل مع العمداء المساعدين للشؤون الطلابية في الكليات أثناء تلك العملية، مشيرا إلى ان العمادة تعاونت مع كل الأقسام العلمية في مختلف الكليات لتوفير أكبر عدد من الشعب الدراسية، وقد شهدت بعض الكليات ازدحاما والبعض الآخر كانت الأمور على ما يرام وتمت عملية استكمال الجداول فيها دون أدنى مشاكل، مثمنا بقاء موظفي العمادة والكليات خارج ساعات العمل الرسمي يوميا لإنهاء استكمال جداول الطلبة.

واضاف مال الله في تصريح لـ «الأنباء» انه بخصوص الطلبة المتوقع تخرجهم فقد قاموا بمراجعة الكليات خلال الفصل الصيفي وقامت عمادة القبول والتسجيل بتوزيع موظفيها على الكليات المعنية للمساهمة في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الخريجين من اجل ان يسجلوا متطلبات التخرج سواء خريجو الفصل الحالي او الثاني وتوفير الشعب الدراسية لتخرجهم حيث ان هدفنا الأساسي إكمال تسجيلهم في جميع المقررات الدراسية المطلوبة لتخرجهم.

وتوجه بالشكر لجميع طاقم عمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات والعمداء المساعدين للشؤون الطلابية في الكليات والأقسام العلمية بالكليات على جهودهم المبذولة في خدمة طلبة وطالبات جامعة الكويت وتحملهم الضغط الواقع عليهم في ظل الكثافة العددية، متمنيا لطلاب وطالبات جامعة الكويت التوفيق في إنهاء دارستهم العلمية بتفوق وامتياز.