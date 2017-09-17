هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والجهاز الإداري بديوان عام الهيئة والكليات والمعاهد وجميع الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مرحبا بالمستجدين من الطلبة في أول فصل دراسي لهم في مسيرتهم الأكاديمية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع.

جاء ذلك في كلمة وجهها مدير عام الهيئة بمناسبة بدء العام الدراسي والتدريبي الجديد، قال فيها: يسعدني بهذه المناسبة أن أقدم التهنئة الصادقة للجميع راجيا من الله العون والتوفيق والسداد وأن يكون عاما دراسيا حافلا بالتميز والإبداع، مقدرا للجميع كل الجهود المبذولة والتي تؤتي ثمارها دائما بتبوؤ الهيئة المكانة العلمية والأكاديمية الرائدة التي تشغلها حاليا.

وأكد د. الأثري أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في سبيلها لاستكمال رسالتها السامية بتوفير اليد العاملة الوطنية الفنية والمدربة والمؤهلة وفق أحدث نظم التعليم والتدريب، تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية، من أن تقطع شوطا كبيرا في تحديث وتطوير البرامج التي تقدمها بكلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة، بالتنسيق والتواصل الدائم مع جهات سوق العمل المختلفة وتم بذل جهود كبيرة لتوفير الدعم الكامل لكل أركان العملية التعليمية لما في ذلك من فوائد عدة تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام دائما، إيمانا منا بأن تقدم المجتمعات ورفاهيتها ينبع من تقدم نظم التعليم فيها، ومدى القدرة على التطوير والتجويد الدائم لكافة أركانه واستشراف آفاق المستقبل التي تقود إلى التقدم والازدهار.

ودعا د.الأثري طلبة الهيئة أن يضعوا الإخلاص والمثابرة في التحصيل العلمي نصب أعينهم دائما لكي يتقدموا الصفوف التي ستكون قادرة في الغد القريب على رد الجميل لوطننا الحبيب الكويت عند انخراطهم في مجالات العمل المختلفة.