أعرب رئيس اللجنة الثقافية في الوحدة الطلابية محمد العتيبي عن شكره وامتنانه لكل من ساهم وساعد في إجلاء الطلبة من ولاية فلوريدا إلى مناطق آمنة، بسبب إعصار ايرما الذي ضرب ولاية فلوريدا والذي يعد من اقوى الاعاصير التي مرت على الولايات المتحدة حيث ان الولاية طلبت من جميع المواطنين والمقيمين أن يقوموا بإخلاء بعض المناطق من أجل سلامتهم، فمثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية يجب أن يتم التعامل معه بجدية للحفاظ على سلامة النفس والنجاة بأقل الأضرار.

وثمن العتيبي دور السفارة في واشنطن والقنصلية في لوس انجيليس والملحق الثقافي في إجلاء الطلبة، فكان لهم مجهود يشكرون عليه على الرغم من أن عدد من تم إخلاؤهم بسبب هذا الإعصار يقارب الخمسة ملايين نسمة حيث انه تم توفير باصات لنقل الطلبة من قبل الجهات المعنية وإتمام حجوزات الفنادق وتوفير الطعام والشراب والمستلزمات الأساسية، وكانت سرعة الاستجابة من قبل الملحق والسفارة قياسية الى جانب ان الحرص على سلامة الطلبة والمواطنين وراحتهم كان مطلبهم الأول.

وشكر العتيبي كلا من القنصل العام فيصل الهولي، والملحق الديبلوماسي عبدالرحمن المنيفي، ووكيل التعليم العالي د.حامد العازمي، والعقيد عدنان السيف، ورئيس المكتب الثقافي د. اسيل العوضي وخص بالشكر كلا من العقيد فواز الشرهان والعقيد محمد السرهيد، والمقدم محمد المطاوعة، والمقدم عبدالعزيز الضبيب، وايضا الطلبة الذين شاركوا وتحملوا مسؤولية المساعدة تجاه اخوانهم الطلبة والمواطنين والقائمين على حملة «بيوتنا مفتوحة» التي أتت لكي تساعد وتستقبل كل من خرج من ولاية فلوريدا، حيث ان هذا الإعصار رسم صورة جميلة امام العالم ودل على مدى ترابط المجتمع الكويتي في الخارج امام الازمات والمحن.