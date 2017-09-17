عبدالعزيز الفضلي

تكتمل صباح اليوم المنظومة التعليمية بدوام طلبة المرحلة الثانوية لتبدأ عجلة العام الدراسي الجديد بالدوران وسط استعدادات جيدة قامت بها الوزارة في مناطقها المختلفة حيث ينضم لمدارس الثانوية ما يقارب 76 الفا و708 طلاب وطالبة منهم 35 الفا 56 طالبا و41 الفا و652 طالبة.

وعلى صعيد متصل تنتهي، اليوم المهلة التي منحها وزير التربية ووزير التعليم العالي د محمد الفارس لمسؤولي منطقة الاحمدي التعليمية لتعديل اوضاع مدارس صباح الاحمد السكنية التي تعاني من كثافة طلابية حيث اعطى تعليمات بتوفير باصات خاصة لنقل الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للطلبة مع فتح صفوف جديدة خاصة في مدرسة الرباب وتوفير الأثاث اللازم لها وتكون هناك مساءلة جادة إن لم تنفذ هذه التعليمات وسيقوم الوزير الفارس بزيارة تفقدية خلال الاسبوع الجاري لمدارس صباح الاحمد للاطلاع شخصيا على تنفيذ تلك التعليمات. ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي د د.محمد الفارس أبناءه الطلبة وبناته الطالبات في جميع المراحل التعليمية الى بذل الجهد واستغلال الامكانات المتاحة لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم الساعين اليها، منوها بأن التعليم الحقيقي يعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء وغرس القيم الإسلامية. وتحدث د.الفارس بأن التعليم هو أداة ايضا لتعزيز روح الثقافة واشاعة مبدأ الحوار والتسامح والتعامل الراقي والرشيد مع مختلف الاطياف. وأضاف الفارس: ان القيادة الرشيدة في البلاد لم تأل جهدا في توفير الامكانات المادية والمعنوية للتعليم باعتباره عنوانا لتقدم الأمم ونبراسها الساطع، لافتا الى حرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الاهتمام بالتعليم باعتباره الحصن الذي يحمي شبابنا في مواجهة الأفكار الهدامة.