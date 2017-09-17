عبدالعزيز الفضلي

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تعديل ساعات تخفيف العمل التي تحصل عليها الموظفات المستفيدات من قانون الطفل لتصبح ساعة واحدة فقط للمعلمات والإداريات العاملات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بدلا من ساعتين، مؤكدا أن معلمات رياض الأطفال غير مشمولات بالحصول على تخفيف بسبب عدد ساعات دوامهن التي لا تتخطى 5 ساعات.

جاء ذلك خلال رد الديوان على استفسار وزارة التربية بشأن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم (21/2015) والصادر بشأنه تعميم الديوان رقم 2/2016.

وقال الديوان في خطاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية: إنه بالإشارة إلى كتبكم وآخرها رقم 186 المؤرخ في 8/1/2017 بشأن طلب الإفادة بالرأي عن بداية تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 الصادر بشأنه تعميم الديوان رقم 3/2016 بكل مرحلة من المراحل التعليمية الخاصة بتوقيت الدوام المدرسي لمن يعملن معلمات أو إداريات بالمدارس، يرجى التفضل بالإحاطة بأن تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل أو للرضاعة لمدة ساعتين من ساعات الدوام الرسمي المعتاد والذي يقدر بـ 7 ساعات يوميا، ومن ثم فإن المشرع قد قدر أن هذه الحالات المشمولة بتخفيض ساعات العمل تستدعي حالتها ألا تزيد ساعات عملها عن 5 ساعات على أساس أن ساعات الدوام الرسمي المعتاد هي 7 ساعات يخصم منها ساعتان ثم إعفاء الموظفة منها.

وأوضح الديوان انه وحيث إن ساعات الدوام الرسمي لمن يعملن معلمات أو إداريات بمدارس المراحل التعليمية المختلفة بوزارة التربية 5 ساعات لبعض المراحل و6 ساعات لمراحل أخرى، فإنها ليست ساعات الدوام الرسمي المعتاد وإنما هي ساعات خاصة تقل عن ساعات الدوام الرسمي (7 ساعات) ومن ثم لا تستفيد المعلمات أو الإداريات اللاتي يعملن بمدارس المراحل التعليمية المختلفة من تخفيف ساعات الدوام بواقع ساعتين كاملتين.

وأضاف: تخفض ساعات الدوام بالقدر الذي تقل فيه ساعات الدوام الرسمي عن 5 ساعات، وعلى هذا الأساس فإن المعلمات أو الاداريات اللاتي يبدأ دوامهن الرسمي في مرحلة رياض الأطفال من الساعة 7.30 صباحا وينتهي الساعة 12.30 ظهرا لا يستفدن من تخفيف ساعات الدوام الرسمي لهن بواقع 7 ساعات لأن ساعات دوامهن الرسمي 5 ساعات فقط. وبين أن المعلمات أو الإداريات اللاتي يبدأ دوامهن الرسمي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الساعة 7.30 صباحا وينتهي 1.30 ظهرا يستفدن من تخفيف ساعات الدوام الرسمي بواقع ساعة واحدة فقط لأن دوامهن الرسمي 6 ساعات فقط.

وطالب الديوان وزارة التربية بتطبيق تخفيف ساعات الدوام عليها في ضوء ساعات الدوام الرسمي المعتادة 7 ساعات، علما أن تخفيف ساعات الدوام الرسمي يمكن أن يكون في بداية الدوام او في نهايته بمراعاة أوضاع كل مرحلة تعليمية.