ثامر السليم

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن الوزارة ملتزمة بالقرارات الوزارية المنظمة لمعادلة الشهادات العلمية ومنها القرار الوزاري رقم 192 المؤرخ في 21/4/2010، والذي ينص على عدم السماح لطلبة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات الطبية في جميع الجامعات والمعاهد في الدول العربية والأجنبية والموصى بها لدى الوزارة، وأنه لم تتم معادلة أي شهادة طبية مخالفة لهذا القرار الوزاري.

وأوضحت السنان أن معادلة الشهادات الطبية تتم أولا من خلال اللجنة الفنية لمعادلة التخصصات الطبية والمشكّلة من وزارتي الصحة والتعليم العالي وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في جامعة الكويت لدراسة الشهادات الطبية قبل النظر في معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفة أنه لا تتم المعادلة إلا بعد مطابقتها للقرارات الوزارية المنظمة لمعادلة الشهادات العلمية والمنشورة في موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على جودة مخرجات التعليم لمن يرغب في العمل بالكويت وذلك من خلال معادلة الشهادات العلمية لهم بعد مطابقتها للقرارات الوزارية المنظمة للمعادلات.