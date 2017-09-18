مع عودة 76708 طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية أمس إلى مقاعد الدراسة، ينطلق عام دراسي جديد تبذل التربية أقصى طاقاتها لدعم النجاح المتواصل لمسيرة التنمية وبناء الإنسان الكويتي القادر على قيادة المستقبل. واستقبلت الهيئتان التعليمية والإدارية الطلبة في أجواء مريحة مدعومة بجهود الأسرة لتهيئة الأجواء لعام دراسي خال من المعوقات.

ومع عودة طلبة الثانوية شهدت شوارع الكويت اختناقات مرورية منذ ساعات الصباح الأولى، إلا أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها التوعوية المرورية والإرشادية والتثقيفية لمستخدمي الطرق من منطلق الحرص على سلامة الأبناء وإيجاد بيئة مرورية آمنة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبالتعاون مع وزارة التربية تم إعداد وتجهيز لوحات ثابتة «رول آب» تحمل عبارات توعية مرورية مختلفة وتم توزيعها على المدارس بجميع المراحل الدراسية.

وأشارت إلى أنه تمت برمجة اللوحات الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة في الشوارع والطرق الرئيسية بنصائح توعوية وإرشادية وتحذيرية، لافتة إلى أن هذه اللوحات الإلكترونية تسهم بدور فعال في انسياب الحركة المرورية والحد من الازدحام، كما أنها تنمي الثقافة المرورية لقائدي المركبات.

وقالت الإدارة إن تواجد ضباط الإدارة بين طلبة المدارس يسهم بشكل إيجابي ومباشر في التوعية المرورية، إضافة إلى تقديمهم هدايا للطلبة تحمل في مضمونها الثقافة المرورية وإيجاد بيئة مرورية صالحة.