تحت رعاية وحضور الموجه الفني العام للغة العربية صلاح دبشة الماجدي أقيم اللقاء السنوي لجميع موجهي اللغة العربية في ثانوية جمانة بنت أبي طالب للبنات في منطقة العاصمة التعليمية، حيث تناول اللقاء محاور الخطة التشغيلية وتفاصيل عملها في بعض المراحل، والتي أشارت إلى بعض التنبيهات المهمة للموجهين الجدد، وتحدثت عن ضوابط الاجتماعات وورش التدريب والمحاضرات، وتطرقت لخطة الفصلين الأول والثاني، وعما يخص دورات التطوير، وما يتعلق بحصص الاستماع والعقبات التي تواجهها وطرق التعامل معها.



كما تناول اللقاء المسابقات المدرسية وضوابطها ومواضيعها بشكل عام، وعن استخدام المعاجم وتغييرها المتسلسل مع الوقت، كما تم التطرق للموقع التعليمي والأنشطة التعليمية التي يتضمنها، وعن دليل الأداء والتقويم، والتنبيه على أهمية الاستقرار بالمفاهيم والمصطلحات المهنية لفترة زمنية معينة.



واستعرض المشاركون في الاجتماع محددات المنهج وأهمية قياس الأسئلة وفقها، وعن درجات المعيار واختلاف المراحل وفق ذلك، كما تناول اللقاء دور الموجه في المدرسة وعمله فيها، وتقييم المعلم والمعني في ذلك، وتقييم رئيس القسم، طرق التوجيه الفني لهما، وتوضيح المستوى التقييمي وموضوع التشارك في التقييم، ثم تم فتح باب النقاش والتحاور مع الحضور الكبير من الموجهين حول مختلف القضايا التي تهمهم.