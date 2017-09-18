ثامر السليم

اختناقات مرورية لكل الطرق المؤدية الى مواقع جامعة الكويت في كل من «الخالدية» و«كيفان» و«الشويخ» مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول مع التحاق الطلبة المستجدين والمستمرين في كلياتهم في ظل أجواء مناخية ذات درجات حرارة مرتفعة صباح امس، إضافة إلى صعوبة التنقل من المواقف الخارجية الى كليات الشويخ داخل الموقع الدراسي بسبب كثرة الطلبة المنتظرين لحافلات التنقل الداخلي.

ونظرا لأن انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ستعقد يوم الأحد المقبل فستشهد جامعة الكويت تنظيم المهرجانات الخطابية للقوائم المتنافسة بما سيشغل الطلاب والطالبات وهذا يعني ان استقرار الدراسة سيبدأ بعد الانتهاء من انتخابات الجامعة.

«الأنباء» تواجدت في مواقع مختلفة بجامعة الكويت لرصد اول يوم دراسي واليكم التفاصيل:

الهندسة والعلوم والعمارة

في موقع الجامعة بالخالدية والذي يضم كلا من كليات الهندسة والعلوم والعمارة ظهر ترحاب الجمعيات الطلابية والقوائم الانتخابية حيث سهلوا على الطلبة المستجدين معرفة ممرات الكليات وأهم الإرشادات التي يجب ان يتقيد بها الطلبة المستجدون، في ظل حرارة اللقاء بين الزميلات والتي تعالت في ظل صيحات الترحاب.

ولم يخل اليوم الأول من الدعاية الانتخابية، حيث تم توزيع الدفاتر الخاصة بالقوائم على الطلبة وكذلك الأقلام التي تحمل شعاراتها وبعض الهدايا والكماليات و شعارات القوائم.

وفي هذا السياق، قال عميد كلية الهندسة والبترول د.عبدالطيف الخليفي كانت استعداداتنا ممتازة لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين كذلك، مبينا انه تم توفير كل الشعب المطلوبة والتي تلبي كل الاحتياجات الدراسية لطلبة الكلية.

وتمنى الخليفي للطلبة المستجدين كل التوفيق والسداد في دراستهم الجامعية، مؤكدا استعداد الكلية للتعامل معهم وتلبية كل احتياجاتهم لينهلوا من معين العلم في الكلية.

وأشار الى ان طلاب كلية الهندسة على قدر عال من المسؤولية ولديهم وعي في الإرشادات العامة، كما ان الطلبة في الجمعيات العلمية يساهمون بشكل متميز في خدمة إخوانهم الطلاب، لافتا الى ان الكلية استقبلت قبل أسبوع أعضاء هيئة التدريس الجدد، متمنيا لهم التوفيق في عملهم في الكلية ونبارك لهم تخرجهم والتحاقهم بالهيئة التدريسية للكلية.

بدوره، أكد عميد كلية العمارة د.عمر خطاب ان كل الأمور تجري بشكل جيد، حيث انه لا توجد اختناقات مرورية كبيرة وبذلك يكون وصول الطلبة للكلية ميسرا ولا يوجد فيه أي مشاكل، مبينا ان أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم جداول اليوم وممن ليست لديهم جداول قد باشروا عملهم في أول أيام الدراسة، وذلك لحل كل المشاكل التي يواجهها الطلبة في تنسيق جداولهم الدراسية.

وأضاف اننا في بداية اليوم الدراسي والطلبة المستجدون الذين لديهم محاضرات قد باشروا عملهم ولكن لا نستطيع إعطاء نسبة محددة لأن هذه الفترة فترة تسجيل وسحب وإضافة للمواد ولكن الأمور بشكل عام طيبة ومستقرة، مشيرا الى ان الأسبوع الماضي قد باشر أعضاء هيئة التدريس والإداريين عملهم وتم حل الكثير من مشاكل الطلبة وتوفير الشعب الدراسية والجداول للطلبة ولم يتبق معنا إلا حالة او حالتان ننسق لحلها الآن مع عمادة شؤون الطلبة.

ورحب خطاب بالطلبة في عامهم الدراسي الجديد، داعيا الى انه يجب ان يستقبلوا بالبشاشة والسرور كونها تجربة جديدة للطلبة المستجدين أما المستمرون فنتمنى لهم التوفيق مباركا لأعضاء هيئة التدريس الجدد تخرجهم، حيث ان الأمل فيهم كبير في تطوير التعليم في الكلية، حيث انهم تخرجوا في أكبر الجامعات ودرسوا آخر ما توصل له العلم في المجال المعماري.

من جانبها، قالت العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الإدارية د.أديبة الحربان ان الأمور تسير بشكل مستقر وأن الطلبة حضروا بكثافة عالية لمحاضراتهم في اليوم الأول، متمنية كل التوفيق للطلبة المستجدين وان يثابروا ويجتهدوا في دراستهم.

وأضافت انه تمت معالجة جداول الطلبة وحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالشعب الدراسية.

«الآداب» و«التربية» و«الشريعة»

ووسط حضور طلابي كثيف استقبلت كليات جامعة الكويت في موقع كيفان التربية والآداب والشريعة والدراسات الإسلامية طلابها وطالباتها مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الكليات ازدحاما مروريا منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث حرص الطلبة والأساتذة على الحضور في أوقات محاضراتهم.

وكان لافتا تواجد عدد من القوائم الطلابية لخدمة زملائهم وخاصة الطلبة المستجدين في إرشادهم الى مكان قاعاتهم الدراسية والتعرف عليهم مع اقتراب موعد الانتخابات الاسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، اكد عميد كلية التربية د.بدر العمر ان الكلية تخطت جميع العقبات فيما يخص الشعب الدراسية بفضل تضافر الجهود من جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية، مؤكدا انه لم يتلق اي شكوى من اي طالب في اول يوم دراسي وهذا يدل على ان جميع الأمور تسير على ما يرام.

وبين د.العمر أن مشكلة الازدحامات المرورية امر طبيعي في اول يوم دراسي، مشيدا بدور وزارة الداخلية في تنظيم حركة المرور وقيامهم بدور كبير في تسيير العمل في الطرقات.

وأوضح د.العمر بأن هذه المشكلات سوف تخف مع الوقت بسبب سحب بعض الطلبة من المقررات الدراسية خلال فترة سحب المقررات الدراسية.

«الاجتماعية» و«الإدارية» و«الحقوق»

أما موقع الجامعة في الشويخ والذي يضم كلا من كلية العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الإدارية وكلية الحقوق فقد شهد إقبالا كثيفا من الطلبة والطالبات الذين تذمروا من عدم سهولة الدخول الى الموقع لكثرة الاشغالات المؤدية الي موقع الجامعة في الشويخ.

وفي هذا الصدد، هنأ العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الإدارية د.نايف الشمري الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية بمناسبة بداية العام الدراسي، متمنيا لهم عاما حافلا بالإنجازات والإبداع.

وأفاد بأن الجامعة سخرت جميع الإمكانيات لديها واستعدت لخدمة واستقبال الطلبة، موضحا أنه تم فتح بعض الشعب الدراسية لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة خلال عملية التسجيل المتأخر وتم حل بعض المشاكل التي واجهت الطلبة فيما يتعلق باستكمال جداولهم الدراسية.

وبدوره، ذكر العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الاجتماعية د.جاسم العلي ان الكلية على أتم الاستعداد لاستقبال العام الجامعي الجديد وأن هذا الفصل الدراسي هو فصل استثنائي على صعيد تسجيل الطلبة للمواد نتيجة اتباع آلية جديدة في التسجيل، وذلك عن طريق تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم بالفصل الدراسي الأول في منتصف الفصل الدراسي الصيفي وهي خطوة غير مسبوقة عادت بنتائج إيجابية بالتقليل من عدد الطلبة الراغبين باستكمال جداولهم في عملية التسجيل المتأخر (الباي فورس) في الأسبوع الذي يسبق بداية الدراسة.

وأوضح د.العلي ان الآلية الجديدة أسهمت في التقليل من تكدس أعداد الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم الراغبين باستكمال جداولهم الدراسية في بداية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة المتبعة في التسجيل المتأخر هذه السنة بفتح النظام لمدة يومين لمن سجل أقل من 12 وحدة دراسية ليستكملوا جداولهم وبعدها يكون التسجيل باليوم الثالث والأخير للطلبة الراغبين بتسجيل أكثر من 12 وحدة دراسية لضمان تسجيل جميع الطلبة بالمواد الدراسية الراغبين بها.