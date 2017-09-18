وجه عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي رسالة إلى طلبة الهيئة بشأن بدء العمل بقانون التجنيد الإلزامي، مؤكدا فيها على جميع الطلبة «الذكور» من منتسبي الهيئة مواليد 10/5/1999 - وما بعد هذا التاريخ - ممن أتموا الثامنة عشرة وحتى هذا اليوم بضرورة مراجعة مراكز تسجيل الخدمة الوطنية العسكرية بالمحافظات للحصول على إذن تأجيل دراسي بعد عملية التسجيل بالخدمة الإلكترونية وإتمام التسجيل بمركز تسجيل الخدمة التابع لمقر السكن، وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

وشدد د.المكيمي على الطلبة بمراجعة مراكز تسجيل الخدمة الوطنية العسكرية في مدة لا تتجاوز 60 يوما من بلوغ سن الثامنة عشرة، داعيا إياهم الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.kns.gov.kw، آملا من جميع الطلبة الالتزام بتلك المواعيد حرصا من عمادة شؤون الطلبة ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المصلحة العامة لهم ولدولتنا الحبيبة الكويت.

من جانب آخر، أعلن مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن بدء عملية التسجيل لعملية استطلاع الرأي الطلابي لتقييم أعضاء هيئة التدريس بشقيهم المعنيين والمنتدبين بالكليات للفصل الدراسي الأول 2017/2018.

وأوضح مدير المركز د.أحمد الصانع أن عملية التقييم ستقام وفقا لخطوات محددة، أولها تقديم طلب استطلاع الرأي الطلابي من قبل أعضاء هيئة التدريس سيكون على مرحلتين: المرحلة الأولى (اختيارية)، حيث ستفتح الشاشات لأعضاء الهيئة التدريسية، لتقديم الطلب من خلال الدخول على موقع المركز الإلكتروني، وذلك يوم الأحد الموافق 8/10/2017 - 19/10/2017

أما المرحلة الثانية (فإجبارية)، وسيتم فيها تسجيل جميع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يقوموا بعملية التسجيل الاختيارية (المرحلة الأولى)، وتكون عن طريق مركز الحاسب وبشكل آلي حيث يحدد النظام تلقائيا المقرر ذو الكثافة الطلابية الأكبر ليتم تقييم عضو هيئة التدريس من خلاله. وستكون الخطوة الثانية تقييم الطلبة للأداء التدريسي، حيث سيتم فتح الشاشات للطلبة للقيام بعملية التقييم الإلكترونية في الفترة من 22/10/2017 ولغاية 20/12/2017، وبعد ذلك ستفتح الشاشات لأعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع على نتائج استطلاع الرأي الطلابي وتكون بعد آخر موعد لتسليم تقديرات الطلبة بتاريخ 11/1/2018.

الى ذلك دشن المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العام التدريبي الجديد 2017-2018 بحفل استقبل فيه عدد من قياديي الهيئة وأعضاء الهيئة التدريبية بالمعهد والمتقاعدين ممن عملوا بالمعهد وكانت لهم بصمات واضحة في مسيرة المعهد والهيئة، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري بمقر المعهد بالشويخ.

بارك نائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري لجميع الحضور بداية العام الدراسي والتدريبي الجديد، شاكرا المعهد العالي للطاقة لعقد مثل هذه الفعاليات، مضيفا أن قطاع التدريب بالهيئة من القطاعات المتميزة التي تضم عددا كبيرا من المدربين يعملون بمعاهد الهيئة المختلفة في إطار الأسرة الواحدة، مؤكدا أن المعهد العالي للطاقة يعد أحد اهم إنجازات قطاع التدريب خاصة فيما حققه في مجال الاعتماد الأكاديمي والسعي الدائم لتحديث وتطوير البرامج التي يقدمها المعهد.