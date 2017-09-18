عبدالعزيز الفضلي

أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية بعدم وصول اي كتاب لها من ديوان الخدمة المدنية بخصوص تعديل في عدد ساعات تخفيف العمل.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي يتضمن تعديلا في عدد ساعات تخفيف العمل لتصبح ساعة واحدة فقط للمعلمات والإداريات العاملات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بدلا من ساعتين إضافة إلى أن معلمات رياض الأطفال غير مشمولات بالحصول على تخفيف العمل لم يصلها أي شيء من الديوان بهذا الشأن مطالبة الجميع بالالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا ما لم تصل لهم أي قرارات جديدة من الوزارة تلغي القرارات السابقة.