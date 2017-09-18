اجتمع سفير فلسطين في الكويت رامي طهبوب مع المعلمين والمعلمات الفلسطينيين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا ووصلوا إلى الكويت للانضمام إلى جهاز وزارة التربية والتعليم الكويتية وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي 2017/2018.

وجدد طهبوب في الاجتماع رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المعلمين الموفدين إلى الكويت قبيل مغادرتهم فلسطين بأنهم وكونهم الدفعة الاولى من المعلمين الفلسطينيين من فلسطين الى الكويت هم الذين سيفتحون الباب أو يغلقونه أمام المعلمين الفلسطينيين في الكويت ودول الخليج العربي، وان الكويت تبني آمالا على هذه الكوكبة لتعيد أمجاد المعلم الفلسطيني الذي أنشأ الأجيال تلو الأجيال في الكويت وللمساعدة في النهوض بالمسيرة التربوية.

وشدد السفير الفلسطيني على ضرورة الالتزام بالقوانين الكويتية واحترامها، مؤكدا على أن هذه المهمة المقدسة التي أتوا من أجلها يجب أن تكون محور اهتمامهم وتركيزهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي نثق كل الثقة بأنكم ستكونون على قدرها معلمين ومعلمات.

وأكد ان السفارة هي المرجعية الوحيدة للمعلمين والمعلمات وستكون مفتوحة امامهم على مدار الساعة وستعمل بالتعاون مع السلطات الكويتية على كل ما هو ممكن لتسهيل مهمتهم، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها وزارة التربية والتعليمية الكويتية ووزارة الداخلية الكويتية من اجل تسهيل وصولهم الى الكويت للالتحاق بعملهم. كما اعاد السفير طهبوب شكره وتقديره للكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، وإلى الشعب الكويتي الشقيق على ثقتهم وإيمانهم بالمعلم الفلسطيني.