إيقاف البعثات الخارجية في تخصص الهندسة الميكانيكية فجامعة الكويت تغطي هذا الجانب

تنسيق للتوسع في توفير المقاعد والدرجات المخصصة للتخصصات النادرة مثل الطب والعلوم الطبية المساعدة والتمريض

سنفتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين إذا استدعت الظروف

الغيص: لأول مرة تتعاقد «التربية» لتوفير وجبات صحية خاصة للأبناء الذين يعانون من بعض الأمراض

ننتظر اعتماد اختيار أمين عام الجامعة من قبل الخدمة المدنية موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سلطان العبدان ـ عبدالعزيز الفضلي أعلن وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.محمد الفارس عن تقديم الوزارة عرضا مرئيا لاعضاء لجنة التحقيق في محاور استجواب رئيس الوزراء يبين المراحل الزمنية لتصميم وتنفيذ مشروع جامعة الشدادية، وخطة نقل جامعة الكويت اليها.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة، انه تم خلال الاجتماع الرد على المحاور الخاصة في التعليم العالي وتنحصر في نقطتين الاولى تتعلق بجامعة الشدادية من ناحية التصميم والتنفيذ، بينما تتناول النقطة الثانية البعثات الخارجية والداخلية وبعثات موظفي وزارة التربية.

وبيّن انه تم تقديم عرض مرئي عن المدينة الجامعية وتوضيح كل المراحل الزمنية للتنفيذ والتسليم والخطة التشغيلية وكذلك ما يتعلق بخطة نقل جامعة الكويت الى الشدادية.

وأوضح انه بالنسبة للبعثات الخارجية تقوم وزارة التربية باعداد خطة خمسية عن التخصصات التي يتم الابتعاث لها بالتنسيق مع «الخدمة المدنية» وتتفاعل مع حاجة سوق العمل.

وبيّن أن هناك تخصصات تم إيقافها في البعثات الخارجية كالهندسة الميكانيكية لان جامعة الكويت وجامعاتنا الداخلية تغطي هذا الجانب، مشيرا الى وجود تنسيق للتوسع في توفير المقاعد والدرجات المخصصة للتخصصات النادرة مثل الطب وطب الاسنان والعلوم الطبية المساعدة والتمريض.

وذكر أنه أبلغ اللجنة بصعوبة توفير الدرجات لبعض التخصصات مثل الطب وطب الاسنان التي تدرس في جامعات حكومية عالمية لأن هذه الجامعات تحجز المقاعد للطلبة الموجودين في نفس الدول، مؤكدا في الوقت ذاته ان وزارة التعليم العالي تتوسع في توفير الدرجات لهذه التخصصات بمعدل ٥ الى ٦ درجات سنويا.

ولفت الى اعلان الملحق الثقافي في استراليا توقيع اتفاقية مع احدى الجامعات الاسترالية لتوفير ٦ درجات، مبينا ان الوزارة على تواصل مباشر مع الملحقيات الثقافية وتشجعهم على توقيع الانفاقيات المتعلقة بالتخصصات الطبية نظرا للحاجة اليها.

واوضح ان وزارة التعليم قطعت شوطا كبيرا في عملية ربط حاجة سوق العمل بالخطة التشغيلية.

واكد ان الجامعات والكليات الخاصة التي تستقطب البعثات الداخلية تم ترخيصها بناء على حاجة سوق العمل، ولا يمكن ان نسمح لجامعة بان تعرض تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.

وأفاد بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الامكانيات لاستقطاب الكويتيين لدراسة التخصصات النادرة ومنح الطلبة بدلات للتخصصات النادرة مثل الفيزياء، بالاضافة الى بدل التخصص النادر الذي يحصلون عليه بعد تعيينهم كمعلمين في الفيزياء والكيمياء والعلوم.

وكشف عن تنسيق الوزارة مع كلية التربية وكلية التربية الاساسية لتحديد الحاجة وكيفية تشجيع الطلبة للانخراط في التخصصات العلمية وبالذات في الفيزياء والكيمياء والعلوم وكذلك التربية البدنية، مبينا ان هناك خطة متكاملة سيتم الاعلان عنها بعد الاتفاق عليها بالتنسيق بين الوزارة وكليات اعداد المعلم.

واعلن عن وجود فكرة لاعادة تأهيل المعلمين بحيث يتم تركيزهم اكثر على التخصصات النادرة.

وحول موضوع المشاكل التي تعاني منها مدارس منطقة صباح الاحمد، قال الفارس انه جرى عقد اجتماعات مكوكية الاسبوع الماضي مع كل المعنيين، وتم الايعاز لوكيلة التعليم للتوجه للمنطقة وتقديم تقرير متكامل حول وضع المدارس هناك، مؤكدا أن الوزارة تطمح أن تكون منطقة صباح الاحمد من المناطق النموذجية وان لا تعاني من اي مشاكل.

واكد أن الوزارة ستعمل على توفير المعلمين والأثاث لمدارس صباح الاحمد، مبينا انه تم بالفعل توفير باصات لنقل المعلمين من مناطق تجمعهم الى مدارس المنطقة من اجل التسهيل عليهم وتخفيف الضغط عنهم.

تطبيق البصمة

من جانب أخر وضع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حدا لكل ما يثار حول قرار تطبيق البصمة في الميدان التعليمي، حيث أعلن أن المديرين والمراقبين ستشملهم البصمة فعليا مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرار وفقا للإمكانيات المتاحة.وكشف الفارس في تصريح للصحافيين خلال تفقده روضة القمر التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية للاطمئنان على جودة الوجبات الصحية المقدمة للأطفال، عن وجود بعض التعقيدات والعراقيل الخاصة بتوفير الأجهزة، ولذلك طلبنا في كتاب رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية تأجيل التطبيق على المعلمين للظروف الفنية الخاصة بهذا الأمر.

وقال: طلبنا من المناطق التعليمية دراسة وافية للوقوف على أي عوامل قد تعوق العمل التربوي في حال تطبيق البصمة داخل المدارس، وسنعد تقريرا متكاملا لرفعه إلى مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أننا سنختار أفضل الطرق للتعامل مع الموضوع.

وحول التعاقدات الخارجية، أوضح الفارس وجود عدة أسباب حالت دون إنهاء الإجراءات مع جميع المعلمين التي تعاقدت معهم لجان الوزارة ووصولهم إلى الكويت، مؤكدا انه على تواصل مستمر مع وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وفي حال وجود أي نقص في المدارس سيتم فتح باب التعاقدات المحلية مجددا.

وبسؤاله عن موعد تسكين منصب الأمين العام للجامعة، ذكر الفارس انه في انتظار اعتماده رسميا بعد ترشح 3 أسماء إلى مجلس الخدمة المدنية، وسيتم عرض الموضوع خلال الفترة المقبلة.

وهنأ الفارس باكتمال السنة الدراسية بجميع مراحلها، مؤكدا أن أغلب التقارير التي وصلت تشير إلى أن الأمور جيدة وتسير على ما يرام ولا توجد أي معوقات جسيمة، ووزارة التربية تحاول ان توفر جميع الإمكانيات والسبل لإزالة العراقيل التي تواجه أي منطقة تعليمية. وحول زيارته إلى روضة القمر، قال الفارس: سعدت بدعوة كريمة من روضة القمر في منطقة القصور لمشاركة أبنائي الطلبة في أول مشروع لتقديم وجبات متطورة في رياض الأطفال، بعدما تم التعاقد مع شركة كاسكو وهي من المؤسسات العريقة في تقديم الوجبات بالجهات الحكومية.

وأضاف: العقد يتضمن تقديم وجبات صحية ومتطورة لرياض الأطفال مع مراعاة المرحلة العمرية لهذه الفئة، معربا عن سعادته بهذه الخطوة بعدما تأكدت شخصيا من طريقة تجهيز وإخراج هذه الوجبة المهمة والتي تتضمن عنصري الجاذبية والصحة في آن واحد، لافتا إلى أن الوجبة تراعي جميع أنواع الطلاب وممن يشتكون من أعراض معينة مثل الحساسية وغيرها.

وثمن دور المسؤولين في وزارة التربية وحرصهم على تقديم ما يصب في مصلحة الطالب، متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات والخدمات.

من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص في تصريح مماثل إن الوزارة تعاقدت مع شركة كاسكو لخدمات الطيران على توريد الوجبات الغذائية لمنطقتي مبارك الكبير والفروانية التعليمية، لافتا إلى أن هناك عقودا أخرى سارية مدتها 3 سنوات بدأت من العام الدراسي الماضي لباقي المناطق التعليمية.

وأشار إلى انه لأول مرة تتعاقد التربية مع شركة حكومية لتوريد 13 ألف وجبة تغطي جميع رياض الأطفال، لافتا إلى أنها تتضمن وجبات صحية خاصة للأبناء الذين يعانون من بعض الأمراض.

وقال إن مدة العقد سنة قابلة للتجديد خاصة أن الشركة تمتلك مطبخا مجهزا بالكامل وجميع منتجاتها معتمدة من المختبرات الصحية المحلية والخارجية وأيضا من بلدية الكويت، معربا عن الأمل في توفير وجبات متوافقة في السعرات الحرارية مع الأطفال.

ولفت الى أن الوجبات التي تقدم يتم تقيمها من قبل لجنة مشكلة من وزاراتي الصحة والتربية وبلدية الكويت، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتدريب مشرفات التغذية في رياض الأطفال وتقديم معلومات كاملة عن كيفية إعداد الوجبات وكيفية اكتشاف أي أمور تخالف ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى زيارات متكررة لمطبخ الشركة للوقوف على كيفية إعداد الوجبة والاطمئنان من سلامتها.

وفيما يخص التعاقدات الخارجية مع المدرسين في مصر والأردن وفلسطين قال انه تم الانتهاء منها ووصل إلى البلاد أغلبية من تم التعاقد معهم والتحقوا بالميدان بالفعل بعد خوض الدورات التدريبية، لافتا إلى انه تم الانتهاء من الفحوصات الطبية للبعض منهم، وجار عمل الإقامة لهم.

وحول وظيفة «مرافق الطلبة» التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية، أوضح أن هناك مناقشات على مدى العام ونصف العام مع ديوان الخدمة بعد ورود ملاحظات من جمعية المعلمين الكويتية وأهل الميدان لتخفيف العبء عن كاهل المعلم وتم البدء بمدارس البنات.

وأشار إلى أن «التربية» حريصة على تأهيل من ستلتحق بالوظيفية في كيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، حيث تمت مخاطبة إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية بالوزارة لعمل دورات تدريبية وتأهيلية على مدار العام، مدة الدورة أسبوع ليكون لدينا مخرجات قادرة على القيام بالدور المنوط بها.

