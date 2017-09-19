الأستاذ لـ «الأنباء»: سنقوم بإبلاغ «الداخلية» بأي شيء يصلنا عن وجود حبوب مخدرة بين الطلبة

د. الرشيد لـ «الأنباء»: نقوم بفحص المياه بشكل دوري مع «الأبحاث» عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار حبة الفراولة في المدارس غير أنها أكدت عدم العثور على أي حالة حتى الآن.

وقال مدير الخدمة الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية فيصل الأستاذ في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيتم اليوم استدعاء جميع موجهي الخدمة الاجتماعية والنفسية والمراقبين في المناطق التعليمية وعددهم 150 لعقد اجتماع لمناقشة العديد من الأمور التي تخص العام الدراسي الجديد والخطة الموضوعة اضافة إلى بحث حبة الفروالة وأي أشياء مخدرة ومؤثرة على الطلبة وكيفية مواجهتها ان وجدت.

وأضاف الأستاذ انه حتى الآن لم تصلنا أي حالة حتى نتخذ الإجراءات المتبعة بها، لافتا الى اننا سنقوم بابلاغ وزارة الداخلية فور وصول لنا أي شيء بهذا الشأن لفحصها في المختبر والتأكد منها، مشيرا إلى اننا الآن نعيش فترة انطلاقة العام الدراسي وعلينا جميعا تضافر الجهود للحفاظ على ابنائنا الطلبة من آفة المخدرات وغيرها من المواد القاتلة.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التخطيط والمنشآت د. خالد الرشيد ان الوزارة تقوم وبالشكل دوري بفحص مياه الشرب في المدارس بالتعاون والتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والجمعية الكويتية للمياه، مشيرا إلى ان الوزارة حريصة على سلامة ونظافة المياه من التلوث وذلك حفاظا على صحة أبنائنا المتعلمين والمعلمين.

وقال الرشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بالنسبة لتنظيف فلاتر البرادات فهذه من مسؤولية مدير المدرسة وهو يعرف جيدا أن كل بداية سنة يتم تنظيف الفلتر، مشددا على ضرورة أن يتأكد المدير من ذلك قبل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة خاصة أن الأمر لا يكلف شيئا فقد يكون سعره أقل من دينارين.

وأضاف الرشيد أن المدير لديه صندوق مالي خصص لمثل هذه الأمور البسيطة، مشيرا إلى انه ولله الحمد لم يتم اكتشاف أي حالة تلوث في المياه بالمدارس.