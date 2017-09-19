الرميضي: لا بد من حصول الطالب على 70% على الأقل للنجاح والتخرج

الحمود: 40% من درجات الطالب مخصصة لأعمال السنة و60% للاختبار النهائي

ثامر السليم

شدد عميد كلية الحقوق د.جمال النكاس على ضرورة التزام الطلبة بحضور المحاضرات، لافتا إلى أن الارتباط بالكلية مهم جدا لأن الابتعاد عن المحاضرات يؤدي إلى مشكلات دراسية وخاصة خلال الاختبارات ولا يمكن القبول بالمزاجية في الحضور غير المتواصل.

وأشار خلال لقاء تنويري للطلبة المستجدين والمحولين للكلية للعام الدراسي 2017-2018 صباح أمس على مسرح عثمان عبدالملك إلى أن الكلية «اعتادت في كل عام دراسي جديد تنظيم مثل هذه اللقاءات التنويرية لتوضيح طبيعة الحياة الدراسية بالكلية، لاسيما أن الحقوق تتميز بخاصية فريدة تختلف عن بقية الكليات الجامعية، تبدأ من طبيعة الدراسة التي تعتمد نظام السنوات والمواد التأسيسية».

وأضاف أنه على الطالب تقديم مجهود كبير ومهارات خاصة في هذا الشأن، كما أن اللائحة الداخلية للكلية تختلف عن بقية الكليات لذلك نحن نسعى إلى توفير أسباب النجاح، ونتمنى من الطلبة الاستفادة من هذه الأمور لتحقيق النجاح والتفوق.

من جهته قال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.عبدالله الرميضي: تتميز الكلية عن بقية الكليات الجامعية بأنه يمكن لخريجيها الحصول على وظائف مميزة والتي تتطلب معدلات مرتفعة، لذلك يتوجب على الطالب الحرص من البداية والسعي للتميز.

وشدد الرميضي على ضرورة حصول الطالب على معدل 70% للتخرج من الكلية، مشيرا إلى أنه مطلوب أيضا من الطالب للانتقال من السنة الدراسية الثانية إلى السنة الدراسية الثالثة الحصول على 70%، مضيفا «هي مشكلة نواجهها مع بعض الطلبة في هذا الأمر، كما أنه إذا رسب الطالب في ثلاث مواد يتوجب عليه إعادة السنة الدراسية كاملة، وإن بقي في نفس السنة الدراسية لسنتين متتاليتين يتم فصله من الكلية علما بأنه إذا تم فصل الطالب لا يمكن إعادته إطلاقا وهذا ما عملنا به خلال الفترات السابقة، لذلك الحرص واجب من جميع الطلبة، حتى وإن نجح الطالب في السنة الدراسية ولكن معدله أقل من 70% لا يتم نقله للسنة الدراسية التالية».

وناشد الرميضي الطلبة بضرورة التوجه لمكتب التوجيه والإرشاد في حالة الرغبة بالاستفسار عن أي أمور دراسية، بعيدا عن سؤال بعض الطلبة الذين قد يجهلون بعض الأمور أو أنه مستواهم الدراسي ضعيف وبالتالي يقع الطالب في نفس المشكلة، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للسؤال والاستفسار عن أمور دراسية كما أنه يجب مراجعة المكتب في حالة التغيب عن المحاضرات لتقديم العذر الطبي أو أي عذر مقبول حتى لا يقع الطلبة في الحرمان، الذي يكون بواقع 15 ساعة وبالتالي يحرم الطالب من المادة.

وحذر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذ انه يقوم البعض من الإساءة إلى عضو هيئة تدريس سواء بالسب أو القذف أو بالألفاظ البذيئة وهذا الأمر غير مقبول، علما بأن حرية التعبير مكفولة ولكننا لا نقبل بالإساءة للآخرين.

من جهته قال أستاذ القانون بالكلية د.إبراهيم الحمود: نظام الاختبارات في كلية الحقوق يخضع لنظام الكنترول، وتكون الدرجات مقسمة ما بين 40% لأعمال السنة وتكون متروكة لأستاذ المادة، و60% مخصصة للاختبار النهائي الذي يضعه ثلاثة أساتذة من نفس القسم العلمي، ويكون اختبارا موحدا يقام بنفس التوقيت لفترة ثلاث ساعات ويتم تصحيحه من قبل الكنترول.

وأضاف: يستطيع الطالب التظلم من درجته من خلال نموذج معين يقدم من قبل الكلية للطلبة لحفظ حقوقهم.