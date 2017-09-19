أعلن العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. خالد الهزاع عن بدء استقبال طلبات التحويل الداخلي بين الأقسام العلمية خلال الفترة من 24 سبتمبر 2017 حتى 5 أكتوبر 2017 حيث يتم التقديم لدى وحدة الارشاد الأكاديمي في الكلية.

يذكر أن المكتب قد أعلن مسبقا عن شروط التحويل الخاصة بالأقسام العلمية، والتي تم تصنيفها حسب النسبة التي يشغلها القسم في الكلية إلى مجموعتين تتضمن المجموعة الأولى كلا من (الهندسة الكهربائية ـ الهندسة المدنية ـ الهندسة الكيميائية) بينما تتضمن المجموعة الثانية كلا من (الهندسة الصناعية ـ هندسة البترول ـ الهندسة الميكانيكية) وقد تم التنسيق مع قسم هندسة الكمبيوتر بخصوص التحويل منه واليه خاصة بعد عودة القسم رسميا إلى كلية الهندسة والبترول.