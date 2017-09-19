ثامر السليم

تستعد القوائم الطلابية بجامعة الكويت لخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة والتي ستقام يوم الاحد المقبل بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، فقد اكتست كليات جامعة الكويت في مختلف مواقعها بالشعارات الانتخابية واللوحات بأسماء القوائم وشعاراتهم كحملة انتخابية لهم وتعريف الطلبة وخاصة المستجدين بهداف كل قائمة.

هذا، وسيتم اغلاق باب الترشح في انتخابات الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء ومن المتوقع ان ينتهي التسجيل على 4 قوائم وهي التي تخوص انتخابات الاتحاد في كل عام وهي قائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي والقائمة المستقلة وقائمة الوسط الديموقراطي والقائمة الإسلامية، فبعد زيادة عدد مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد قد يجد بعض القوائم مشكله في ايجاد 19 مرشحا في قائمة المرشحين وقد تنقص بعض القوائم عن هذا الرقم.

فمع برودة الأجواء الانتخابية هذا العام عن سابقاتها من الأعوام السابقة نجد ان تأخر اعلان الكثير من القوائم لأسماء مرشحيها حتى يوم امس، حال دون اعطاء الانتخابات حلاوتها ورونقها التي اعتادت عليه الحركة الطلابية في كل عام.

وحول انتخابات الجمعيات الطلابية فقد اعلنت عمادة شؤون الطلبة عن فتح باب الترشح لانتحابات جمعية كلية العلوم وجمعية كلية الهندسة والبترول على ان تكون انتخاباتهم يوم الخميس بتاريخ 28 من الشهر الجاري.