أشاد رئيس الجامعة الوطنية الاسترالية ووزير خارجية استراليا الأسبق البروفيسور غاريث ايفانز بدور الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي العالمي ومساعيها في الوساطة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب ايفانز في محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي عن التهنئة للكويت على انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين، معتبرا ذلك خير تقدير للدور الكويتي الايجابي والمميز في الساحة الدولية.

وقال ان الكويت تعد مثالا بارزا على ما يمكن ان تقوم به دولة صغيرة في حجم مساحتها وعدد سكانها من دور فعال في المجتمع الدولي.

من جانبه، استذكر مدير معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ في كلمة اثناء المحاضرة الدور البارز الذي لعبته استراليا ضمن التحالف الدولي الذي ساعد في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1990، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين الكويت واستراليا.

وأوضح ان البروفيسور ايفانز كان وزيرا لخارجية استراليا في فترة الغزو وله ولبلاده موقف كبير لن ينساه شعب الكويت، مشيرا إلى زيارة الشكر التاريخية التي قام بها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لاستراليا عام 1992.