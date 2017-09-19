عبدالعزيز الفضلي

اختتم الملتقى التطبيقي للصم في الحركة الكشفية أعماله والذي استضافته جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية على مدى اسبوع.

واعلن أمين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم الكندري توصيات ونتائج الملتقى والتي لخصها بتعميم الموسوعة الكشفية بلغة الإشارة على المدارس التي تهتم بالصم وتحفيزهم على استحداث فرق كشفية وإرشادية من خلال الجمعيات الكشفية العربية وإدماج الصم مع السامعين في المخيمات الوطنية حتى يتم تطبيق الموسوعة وتفعيلها ويمكن دعوة بعض الصم من الجمعيات الكشفية العربية للمشاركة، مشددا على ضرورة تفعيل لغة الإشارة في المراحل الكشفية المختلفة من خلال المناهج العربية المطورة.

واضاف سكين ان التوصيات تضمنت ايضا إعداد دليل القائد الكشفي للصم بالتنسيق مع مدير تنمية القيادات بالمنظمة الكشفية العربية ليتم تعميمه على الجمعيات الكشفية العربية مع مشاركة الفرق المدمجة السامعين مع الصم في موسم الحج والاستفادة من ضعاف السمع في الترجمة بلغة الإشارة بالجمعيات الكشفية العربية أثناء التوديع والاستقبال للحجيج من بلدانهم العربية.

واكد أهمية تفعيل مبادرة من القادة الكشفيين الخبراء بلغة الإشارة للتطوع في ترجمة الفعاليات والأحداث المجتمعية بالمشاركة مع منظمات ومؤسسات العمل المدني ودمج الصم بالفعاليات والأحداث العالمية من خلال المنظمة الكشفية العربية، إضافة إلى استحداث دورات في لغة الإشارة للقادة الفاعلين في مجال الصم لتسهيل الدمج والتواصل مع الصم وتأهيل القيادات الناشطة في مجال الصم في جميع المراحل السنية للحركة الكشفية بداية من البراعم حتى مرحلة الجوالة.