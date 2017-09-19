عبدالعزيز الفضلي

عقد فريق المعلم المتميز التابع للجنة مسابقة جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للارتقاء بالتعليم المتميز التابع لوزارة التربية في ثانوية الفروانية للبنات اجتماعا تنسيقيا لمناقشة عدد من الخطوات لبدء العمل وتحديد الجهود للإعداد للدورة الواحدة والعشرين برئاسة رئيسة فريق المعلم سهام السهيل وحضور اعضاء الفريق المشرف على المسابقة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقويم السنوي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم وتحديد الخطة الزمنية للفريق وتم أيضا توزيع مهام العمل على الأعضاء وتحديد أهداف الجائزة والاطلاع على آخر مستجدات المشاركين في الجائزة.

وتخلل الاجتماع مناقشة حث المعلمين والمتسابقين على المشاركة وتحفيزهم حسب توصيات الوكيل المساعد للأنشطة التربوية فيصل المقصيد الذي يولي عمل الفرق اهتماما بالغا وكذلك متابعة مباشرة من قبل منسق الجائزة مدير عام منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني لرفع أعداد المشاركين في فئات الجائزة وتكثيف الجهود لرفع اسم الكويت في هذا المحفل الدولي التعليمي المهم.