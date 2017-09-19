أعلن مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الرئيس الأعلى لبطولة الكويت المفتوحة لمناظرات اللغة العربية د.ثقل العجمي أمس فتح باب التسجيل لمشاركة الفرق في البطولة حتى 17 أكتوبر المقبل.

وقال العجمي في تصريح نقله بيان للجامعة أن اللجنة العليا للبطولة قامت عبر عقد عدد من الاجتماعات من اعتماد اللجان الرئيسية للبطولة والخطة الزمنية والاتفاق على آلية عمل اللجان ومناقشة الخطط المقترحة لتحقيق مستوي متميز للبطولة.

من جانبه، قال المشرف العام على البطولة نبيل المفرح ان آلية البطولة تختلف عن البطولات في الأعوام السابقة باعتبار أن منافساتها هذا العام تعتمد على نظام الدوري بين فرق يشكلها الطلبة باختيارهم.

وأشار إلى حق كل فريق من الفرق المشاركة في البطولة في تحديد اسم مناسب لفريقه الذي يتكون من اربع طلبة (3 أساسيين + 1 احتياط)، مبينا ان التسجيل في البطولة متاح لجميع الجنسيات وأن جميع المواجهات بين الفرق تتم بنظام القرعة.