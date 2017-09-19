ابتكرت كل من المهندسات عائشة سامي الدخيل، روان عبدالرحمن الكندري، زينب ناصر عبدالله من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ابتكارا علميا حديثا بعنوان «محطة النفايات العضوية باستخدام تقنيات الهضم اللاهوائي (Zero Waste Plant)» بإشراف د. عبدالرحمن الصليلي.

وقالت م.عائشة الدخيل إن كمية النفايات في الآونة الأخيرة تزايدت بشكل كبير مما يؤدي إلى مشكلات بيئية خطيرة. ويتعلق مشروع (Zero Waste Plant) بالنفايات العضوية (مخلفات الطعام) في الكويت التي يتم ردمها في مكبات النفايات غير المهيأة صحيا، والتي تؤثر على البيئة سلبا من خلال توليد الأبخرة والغازات الضارة بالصحة.

وبما أن النفايات العضوية تمر بعد فترة من دفنها بعملية التحلل اللاهوائي فينتج عن ذلك تولد غاز الميثان الذي يعتبر من الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري كما أنه قابل للاشتعال ويمكن أن يسبب انفجارات كارثية ورغم أنه لا يعتبر من الغازات السامة إلا أنه يسبب الاختناق حتى الموت إذا تم التعرض له بكميات كبيرة.

من جانبها قالت م. روان الكندري: وبما أن النفايات العضوية في الكويت تشكل 45% من إجمالي النفايات، فالمطلوب التعامل مع هذه الكمية الهائلة بأكبر قدرة ممكنة من تقنيات الهضم اللاهوائي.

وعن طريقة المعالجة قالت: تقوم محطة المعالجة بالدرجة الأولى بإنتاج حمض الخليك (حمض الاسيتيك) وهو كاشف كيميائي يستخدم في العديد من الصناعات منها الأحبار والأصباغ والعطور كما أنه يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية، ويعتبر حمض الخليك المكون الأساسي للخل والإضافات الغذائية (المواد الحافظة)، وقد قدر الطلب العالمي عليه بنحو 6.5 ملايين طن سنويا.