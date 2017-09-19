أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على ان لا تتعدى كثافة الطلاب في الفصول النسب المقبولة والعمل على حل هذا الامر بالتواصل مباشرة مع أهالي المنطقة بشأن المدارس ذات الكثافة الطلابية.

جاء ذلك في تصريح ادلى بهد الدكتور الفارس للصحفيين خلال جولة ميدانية على مجموعة من مدارس منطقة جابر الأحمد لتفقد استعدادات المدارس باستقبالها الطلبة في العام الدراسي الجديد والاطلاع على سير العملية التعليمية.

وشدد الوزير على حرص الوزارة بتوفير أي متطلبات خلال الفترة الآنية من خلال فتح فصول دراسية جديدة وتوفير وسائل النقل اللازمة بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجهها المدارس.