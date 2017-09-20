عبدالعزيز الفضلي

كشف مدير ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية فيصل الاستاذ عن مساع حثيثة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مجلس الأمة وجمعية المعلمين لزيادة رواتب الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، موضحا ان اللجنة التعليمية وافقت رسميا على الزيادة وانتقل المقترح الى اللجنة التشريعية التي تقوم بدورها حاليا بإعداد قانون خاص لعرضه على الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية مع مراقبي المناطق التعليمية والموجهين الفنيين، وقال الأستاذ ان الزيادة المالية للباحثين ستكون خطوة جيدة نحو استقطاب الكوادر الوطنية لاسيما في ظل عزوف المواطنين عن العمل في المجال بسبب ضعف المقابل المادي حتى اصبحت المهنة طاردة.

وشدد على ضرورة مساواة الموجهين الفنيين في الحقوق أسوة بزملائهم رؤساء الأقسام ومنحهم فرصة الترقي الى مراقبين ومدراء والمشاركة في المناصب وهذا على رأس اولويات الادارة واهدافها وتم مؤخرا عرضها على قيادات التربية والتي بدورها قامت بعرضها على ديوان الخدمة المدنية للنظر في جميع المطالب المستحقة.