وسط استعدادات متنوعة تشمل كل احتياجات العملية التعليمية تعلن إدارة السراج المنير في وزارة الأوقاف عن افتتاح جميع مراكزها لاستقبال الطلبة والطالبات للتسجيل في الفصل الدراسي الأول، وسيستمر التسجيل حتى اليوم 20 الجاري.

وصرح مراقب الخدمات المساندة بإدارة السراج المنير د.سعيد الهاجري بأن الإدارة وقفت على كل الاحتياجات اللازمة للمراكز بداية من عملية التسجيل والوسائل التعليمية والتقنيات العصرية لخدمة العملية التعليمية والتربوية، إضافة إلى المنشآت الرياضية وأماكن الترفيه، وسيجد أبناؤنا وبناتنا المساعدة في عملية التسجيل، بداية من إعداد نماذج التسجيل ومرورا بالرد على استفسارات أولياء الأمور، حول طبيعة الدراسة والأنشطة والبرامج التي سوف تقام بجميع المراكز التابعة لإدارة السراج المنير.

وأشار إلى أن إدارة السراج أعدت خطة تعليمية وتربوية وترفيهية متوازنة، بداية من المناهج التي قام على تأليفها نخبة أكفاء من التربويين والمتخصصين في العلم الشرعي والتربوي، والتي تشمل مادة القرآن الكريم التي يتعلم فيها الطالب التجويد والحفظ على يد متخصصين في القرآن وعلومه، وكذلك الفقه، ومادة سراج الحياة التي يتعلم فيها الطالب كيفية التعامل مع المحيطين به، وكيفية تقديم التعاون، والإيثار، وآداب الطعام والشراب، مضيفا ان من المواد المهمة مادة الرياضة التربوية التي يتعلم فيها الناشئ الألعاب الرياضية وألعاب الذكاء، والأخلاق الرياضية.