أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد عن اعتزازه بفوز تسعة طلاب كويتيين في جائزة (لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة) لعام 2017، مؤكدا ان هذا الفوز يعد «مفخرة لدولة الكويت».

وأضاف المقصيد في تصريح صحافي ان الطلبة الفائزين سيتوجهون الى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 7 الى 9 من نوفمبر المقبل، مشيرا الى انه قد فاز في مجال البحوث والدراسات الدينية الطالبة جمانة الفضلي من ثانوية فاطمة بنت عتبة والطالب فهد العجمي من مدرسة الخندق المتوسطة.

وأوضح انه في مجال البحوث والدراسات الدينية (علماء الحديث) فازت الطالبة ريم العنزي من ثانوية فاطمة بنت عتبة، وفي المجال الأدبي (القصة القصيرة) فازت الطالبة نور يوسف من مدرسة حولي المتوسطة، وفي مجال البحوث والدراسات الدينية فازت الطالبة نوف العنزي من ثانوية زينب بنت محمد والطالبة شيناز صلاح من مدرسة حولي المتوسطة.

وفي مجال البحوث والدراسات التاريخية فازت الطالبة غرام المطيري من ثانوية فاطمة بنت عتبة والطالب عبدالله العجمي من ثانوية يوسف العذبي الصباح، وفي مجال البحوث والدراسات الجغرافية فازت الطالبة ذكرى العنزي من ثانوية فاطمة بنت عتبة.