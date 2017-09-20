أعرب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالله السويري عن خالص شكره وتقديره لسفيرنا لدى الولايات المتحدة السفير الشيخ سالم العبدالله وكل من بذل جهوده وسعى وشارك في إجلاء الكويتيين من ولاية فلوريدا قبل مرور إعصار إيرما بالولاية الأسبوع الماضي.

ووجه السويري شكره الخاص لمن حرص على التواجد بين أبنائه الطلبة في مقر إجلائهم ومنهم القنصل العام فيصل الهولي والملحق الديبلوماسي عبدالرحمن المنيفي ومحمد العمر ووكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي ورئيس المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي والملحق العسكري ممثلا بكل من العقيد فواز الشرهان والعقيد محمد السرهيد والمقدم أحمد المطاوعة والمقدم عبدالعزيز الضبيب والسكرتير الأول في السفارة فيصل العنزي ولكل من ساهم من ممثلي اتحاد وطلبة متطوعين: جاسم الأرملي، سعد الرميضي، ضاري العتيبي، حسين الخطيب، عبدالله الكندري وفاطمة القطان لجهودهم وتفانيهم في تنظيم عملية الإجلاء ومتابعة أوضاع الطلبة والعوائل الكويتيين حتى عودتهم مساء أمس إلى مناطقهم بسلام وكانوا فعلا خير سفراء لبلدهم وخير سند لبعضهم البعض.

وثمن السويري التفاعل السريع والتحرك الفعال من جهات الدولة لاحتواء أزمة إجلاء الكويتيين من ولاية وإيصالهم مناطق آمنة وتوفير جميع احتياجاتهم في مقر إقامتهم.

ولفت السويري نظر اخوانه الطلبة إلى أن الجامعات التي تم إغلاقها بسبب الإعصار ستعاود ساعات عملها المعتادة ابتداء في جامعات

Florida International University

University of Tampa

University of South Florida

وتدريجيا في جامعة University of Miami