أقامت كلية علوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت حفلا بمناسبة ختام برنامج التطوير الوظيفي بالتعاون مع مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية «ITS» وذلك بمقر الشركة ظهر أمس بحضور عدد من المسؤولين بالكلية وممثلي الشركة.

وبهذه المناسبة، قال القائم بأعمال عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت د.مصطفى عبدالبر «نحن متخصصون في أمور التكنولوجيا والكمبيوتر والبرامج، ومن المهام الرئيسية بالكلية تقديم الخدمة المجتمعية، وهذا تم من خلال تعاملنا مع مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية «ITS» لتدريب الطلبة، وتحضيرهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من مواجهة مخاطر وتحديات سوق العمل ومنافسة الآخرين».

وأضاف: علينا فهم أمر مهم جدا يتمثل في ان بيئة العمل تختلف كليا عن الفصول الدراسية، كما ان اللغة الانجليزية مهمة جدا للطلبة وتعتبر أساسا في التعامل في سوق العمل، لذلك نحن نرحب بهذا النوع من التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبهذه المناسبة أقدم شكري لـ «ITS» على تعاونها معنا والفريق الهندسي بقيادة زيد حسين على الجهود المقدمة خلال فترة الدورة.

من جهته، قال مدير العمليات في مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية «ITS» معاوية أبو الجبين: ان الشركة متخصصة في الأنظمة البنكية والأمور الاقتصادية، إضافة الى تطبيق هذا النوع من البرامج التدريبية لعدد من الجهات المختلفة بالدولة.

وأضاف: كما تقوم الشركة بتقديم الدعم الخدماتي للجهات المعنية، وكجزء من المسؤولية المجتمعية نعمل على تقديم خلاصة خبرتنا في إدارة المشاريع والحاسب الآلي من عقد دورات تدريبية لطلبة الجامعة المقبلين على التخرج لتحضيرهم لسوق العمل، وتشمل هذه الدورات مجالات القيادة ومهارات الاتصال والأمور الفنية الأخرى، وكما هو معروف فإن الطالب طوال فترة الدراسة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية لم يعش التجربة العملية بشكل ميداني الا القليل، لذلك الدورة تقدم له وتوضح التحديات التي قد يواجهها في سوق العمل، والمتطلبات اللازمة في الوظيفة التي يعمل بها.