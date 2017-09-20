أعلن العميد المساعد للشئون الطلابية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. خالد الهزاع عن بدء استقبال طلبات التحويل الداخلي بين الأقسام العلمية خلال الفترة من 24 سبتمبر 2017 حتى 5 أكتوبر2017، حيث يتم التقديم لدى وحدة الارشاد الأكاديمي في الكلية.

يذكر أن المكتب قد أعلن مسبقا عن شروط التحويل الخاصة بالأقسام العلمية، والتي تم تصنيفها حسب النسبة التي يشغلها القسم في الكلية الى مجموعتين لتتضمن المجموعة الأولى كلا من (الهندسة الكهربائية – الهندسة المدنية – الهندسة الكيميائية) بينما تتضمن المجموعة الثانية كلا من (الهندسة الصناعية – هندسة البترول – الهندسة الميكانيكية) وقد تم التنسيق مع قسم هندسة الكمبيوتر بخصوص التحويل منه وإليه خاصة بعد عودة القسم رسمياً الي كلية الهندسة والبترول.