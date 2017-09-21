أكد عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي أهمية غرس المفاهيم الوطنية ونبذ أجواء القبلية والطائفية والفئوية بين الطلبة اثناء انتخابات الجمعيات العلمية لكليات الجامعة.

وقال النامي في بيان صحافي ان عمادة شؤون الطلبة باعتبارها جزءا من المجتمع تنبذ القبلية والطائفية والفئوية بجميع صورها وتسعى إلى العمل على غرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة كالمواطنة والانتماء للوطن وتنمية مهارات التفكير.

وأضاف ان العمادة تقوم تبعا لاختصاصها بالإشراف الكامل على انتخابات الجمعيات العملية في جميع الكليات وتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة للإشراف على انتخابات العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 بدءا من التصويت حتى اعلان النتائج، وذلك بوجود ممثلي القوائم الطلابية لضمان شفافية الانتخابات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الميدانية لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2017/ 2018 شايج الشايجي ان اللجنة انتهت من كل التجهيزات لتنظيم العرس الطلابي هذا العام والذي سينطلق يوم الخميس 28 /9/ 2017.

وقال الشايجي في بيان صحافي إن الانتخابات ستنطلق مع جمعية كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول وكلية التربية وستعمل بشكل مستمر لتنظيم باقي الكليات التي سوف يتم فتح باب الاقتراع لها من قبل الهيئات الإدارية.

وأشار الى أن عدد المقترعين في كلية العلوم يبلغ 789 طالبا و2130 طالبة، وفي كلية الهندسة والبترول 990 طالبا و3537 طالبة، وفي كلية التربية 553 طالبا و5284 طالبة.