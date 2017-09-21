أشارت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م.حميدة الخالدي عن استعداد إدارة الإنشاءات والصيانة من خلال توفير مواقف سيارات وتخطيطها في جميع مواقع الجامعة والتي تهدف إلى سهولة وراحة أبنائنا الطلبة واستيعاب كم أكبر من السيارات لتوفير الوقت والمجهود لعام 2017-2018.

ومن جانبه أفاد رئيس قسم الإشراف بإدارة الإنشاءات والصيانة م.مصبح الحزمي بتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة السابقة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أعمال الطرق الخاصة باستحداث مواقف سيارات سكن الطالبات، وكذلك مواقف سيارات الواجهة البحرية وتحديث الطريق الموازي لها، عمل مواقف خاصة للإسعاف بكيفان، تجديد الأصباغ والإشارات المرورية في مدخل كلية الهندسة بالخالدية (مرفق صورة).

وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد لخدمة أبنائنا واخواننا واخواتنا الطلاب لتوفير السلامة المرورية ولتلاشي التكدس المروري أثناء الفترة الدراسية.