تخصيص مواقف رقم 2 لكلية العلوم الاجتماعية والحقوق و 3 للسكن الجامعي لركن الدراجات

ثامر السليم

أعلن مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط عن تفعيل نظام الدراجات الهوائية في المواقع الجامعية اعتبارا من أكتوبر 2017.

وفي مؤتمر صحافي للإعلان عن الموعد وتوضيح تفاصيل المشروع، أشارت رئيسة اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض م.علياء الفارسي إلى أن فكرة تفعيل استخدام الدراجات الهوائية داخل الحرم الجامعي جاءت انطلاقا من حرص جامعة الكويت على التطوير من خدماتها وسعيها الدؤوب لتوفير كافة السبل لخدمة مرتادي الجامعة، إضافة إلى أن استخدام الدراجات الهوائية أمر ممتع وصحي.

وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية والتوعية بطريقة استخدامها الصحيحة وكيفية مشاركة الطريق مع المركبات باتباع تعليمات الأمن والسلامة، مبينة أن اللجنة قامت بعمل اجتماعات وورش عمل لتخطيط الطرق بموقع الشويخ ووضع العلامات المرورية وتحديد أماكن ركن الدراجات الهوائي.

وذكرت أنه تم بدء التسجيل فعليا للراغبين باستخدام الدراجات الهوائية لجميع مرتادي جامعة الكويت منذ الصيف الماضي وذلك بمكتب الأمن والسلامة في الشويخ بوابة الجاحظ والتي تتطلب إحضار الهوية الجامعية وأخذ تصريح مع استلام نسخة من تعليمات الأمن والسلامة، لافتة إلى أنه سيتم البدء باستخدام الدراجات الهوائية داخل الحرم الجامعي الشويخ بتاريخ 10/10/2017.

وأشادت بدور اللجنة الفعال في التعريف بقواعد وإرشادات استخدام الدراجة الهوائية مشددة على أهمية التقيد بكافة الدلالات المرورية واستخدام الإرشادات اليدوية للانعطاف، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر في التقاطعات المرورية وارتداء اللبس المناسب لتجنب مخاطر الطرق.

ومن جانبه ذكر م.بدر العازمي من إدارة الإنشاءات والصيانة عضو اللجنة الفنية لتفعيل استخدام الدراجات الهوائية أن إدارة الإنشاءات والصيانة قامت باختيار أماكن ركن الدراجات الهوائية حيث تم تخصيص مواقف رقم ٢ لكلية العلوم الاجتماعية والحقوق و٣ للسكن الجامعي وتم تخطيط الطرق ووضع اللوحات المرورية تدريجيا وفقا للميزانية والعقود المتاحة.

ويذكر أن استخدام الدراجات الهوائية متاح لجميع منتسبي الجامعة وروادها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين في جميع الأوقات.