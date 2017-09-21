عبدالعزيز الفضلي

استضافت منطقة الأحمدي التعليمية اجتماع لجنة جائزة محمد بن زايد بمشاركة معلمي ومعلمات منطقتي مبارك الكبير وحولي التعليميتين.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد إن هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها من حيث الشروط والضوابط والقيمة المالية المرصودة لها، مشيرا الى ان وزارة التربية حريصة على المشاركة في هذه المسابقات لأنها رائدة في مشاركاتها المتعددة ونثق بمستوى الأداء العلمي والتعليمي للكويتيين الذين أثبتوا جدارتهم في مختلف المشاركات التعليمية والعلمية.

وأوضح ان حصيلة الجائزة تبلغ مليون درهم إماراتي مقسمة على 5 سنوات بمعدل 200000 درهم لكل سنة وقد بدأ التسجيل فعليا بتاريخ 3/9/2017، ويستمر حتى 30/11/2017 ويكون التسجيل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني أون لاين وباللغة العربية عبر تعبئة استمارة جاهزة على الموقع الإلكتروني للجائزة.

من جهته، قال مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي إن هذه الجائزة تتيح الفرصة للمعلمين والمعلمات أن يقدموا إبداعاتهم وإنجازاتهم على المستوى الخليجي والعربي، لافتا الى ان ما يميز هذه الجائزة أنها النسخة الأولى وستستمر لخمس سنوات قادمة ستضاف لسجل الجوائز والإنجازات للمعلم الكويتي وهي أكبر جائزة من الناحية المادية.