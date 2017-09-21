عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن انطلاق مشروع تحدي القراءة العربي بنسخته الجديدة للعام الدراسي 2017 - 2018 في المدارس، والذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع حب القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم، وتنمي مهاراتهم في التفكير التحليلي والنقد والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي.

وأضاف المقصيد أن وزارة التربية تستعد للمشاركة في هذا المشروع للعام الثالث على التوالي لتحقيق الآمال والتطلعات لمشاركة 30% من طلبة المدارس، لافتا الى أن آلية المشروع تتضمن أن يكلف مدير المدرسة مشرفا للمشروع (أمين مكتبة، معلم لغة عربية)، وبحد أقصى عدد 3 مشرفين تناسبا مع عدد الطلبة المشاركين، وعلى المدارس التي سجلت العام الماضي وترغب بالاشتراك لهذا العام ألا تقوم بالتسجيل مرة أخرى، بل تقوم فقط باستخدام نفس الحساب أو تقوم بتحديث اسم وبيانات المستخدم في تغيير المشرف المسؤول عن حساب المدرسة، وتستطيع المدارس الجديدة الراغبة بالمشاركة البدء بالتسجيل في أي وقت، فالنظام مفتوح بصورة دائمة، وتقوم المدارس الراغبة في المشاركة بتبليغ منسقي المشروع بالمناطق والإدارات التعليمية قبل تاريخ 5 أكتوبر 2017، والإعلان عن المشروع بالوسائل المختلفة في المدرسة، ومتابعة وتفعيل مشروع تحدي القراءة العربي في جميع أركان المدرسة، وحث الطلبة على المشاركة وعمل الأنشطة والفعاليات، وتسجيل الطلاب من خلال مدارسهم عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، وبعد التسجيل، يتسلم كل طالب مسجل الجوازات الخمسة ذات الألوان (الأحمر، الأخضر، الأزرق، الفضي، الذهبي) والذي يحتوي على 10 تأشيرات قراءة بواقع 10 صفحات لكل جواز بمجموع 50 تأشيرة، بالإضافة إلى أن يقرأ الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة (عدد صفحات الكتب والقصص حسب الفئات بدليل المشاركين على موقع المشروع).

ويكمل: كما تشتمل آلية المشروع على أن يكمل الطالب الجوازات الخمسة، ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص 50 كتابا خارج المقرر خلال العام الدراسي وهو شرط أساسي لدخول التصفيات الأولى على مستوى المدرسة، وتبدأ التصفيات الأولى من تحدي القراءة العربي على مستوى المدرسة بلجنة تحكيم داخلية يتم تشكيلها من قبل مدير المدرسة، ويتم اختيار الفائزين للتصفيات الأولى بنسبة 10% من عدد الذين أتموا الجوازات الخمسة (50 تأشيرة) بحد أقصى عدد 3 مشاركين من كل مدرسة، وذلك قبل تاريخ 1 مارس 2018، وترسل نتائج التصفيات الأولى للمنسق قبل 1 مارس 2018 استعدادا للتصفيات الثانية، وتقام التصفيات الثانية على مستوى المنطقة التعليمية بإشراف لجنة تحكيم وزارة التربية برئاسة الموجه الفني العام للغة العربية، خلال شهر مارس 2018، ومن ثم التصفيات الثالثة على مستوى الكويت، وتجري التصفيات الرابعة والنهائية في دبي للأول من كل دولة لاختيار بطل التحدي على مستوى جميع الدول المشاركة من قبل لجنة متخصصة، ويتم تتويج الفائزين وتكريم أوائل المشاركين في الحفل الختامي للمسابقة، بالإضافة الى أن توثق المدرسة جميع الخطوات والإجراءات والفعاليات والأنشطة الخاصة بمشروع تحدي القراءة العربي استعدادا لمسابقة أفضل مدرسة على مستوى الكويت والوطن العربي.

ولفت الى أنه يمكن التواصل منع منسقي المشروع بالمناطق والإدارات التعليمية للاستفسار عن كيفية المشاركة، مشيرا الى أنه يمكن الإطلاع على دليل المشاركين من خلال الدخول على الرابط الآتي:

http://www.arabreadingchallenge.com.