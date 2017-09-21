عبدالعزيز الفضلي

ألغت المحكمة قرار وزارة التربية والذي منعت من خلاله نقل طالبة من فئة غير محددي الجنسية «البدون» من مدرسة المنصورية الابتدائية بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية الى مدرسة تيماء الابتدائية بنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.

وسيلزم الحكم القضائي وزارة التربية بتسجيل الطلبة البدون بالمراحل الدراسية وفق عنوان سكنهم بعد أن تم توزيعهم على المناطق البعيدة عن سكنهم بسبب الكثافة الطلابية في المدارس.

يذكر ان وزارة التربية حددت منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير التعليميتين فقط لقبول الطلبة البدون من ابناء العسكريين واحفادهم في مدارسها خلال العام الحالي نظرا للكثافة الطلابية في المدارس في بقية المناطق.