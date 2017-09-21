ثامر السليم

قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع مشاري الديحاني: انه تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية لفرع جامعة الكويت، حيث انتهى التسجيل بترشح 4 قوائم طلابية وهي قائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوسط الديموقراطي، والقائمة الإسلامية.



وأوضح الديحاني أن الهيئة التنفيذية استعدت جيدا لهذه الانتخابات قبل فترة طويلة وتشكيل 24 لجنة في مختلف الكليات الجامعية مع مراعاة الكثافة الطلابية في بعض الكلية مثل التربية والهندسة والبترول، موضحا أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت يفوق 35 ألف طالبا وطالبة.



وبين الديحاني أن الهيئة التنفيذية خاطبة جميع الجهات المعنية بالجامعة لتسهيل عملية الاقتراع والفرز، مثمنا جهود كل الجهات في سبيل إنجاح العرس الطلابي بالجامعة.



وشدد الديحاني على ضرورة إحضار الطالب البطاقة الجامعة للتصويت في الانتخابات أو أي إثبات رسمي وأصلي.