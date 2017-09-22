هنأ مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء جميع العاملين بمدارس النجاة وطلبتها في جميع المراحل الدراسية ببداية العام الدراسي الجديد والذي يبلغ عددهم 12 ألف طالب وطالبة، متمنيا لهم التوفيق والسداد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وبشر وبركة ملؤه النجاح وتحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات العلمية والعملية.

كما أكد الشقراء أن مدارس النجاة تحرص على الاستمرار في تحقيق الريادة والتميز في التعليم الخاص، وأشار إلى ما تم تحقيقه على المستوى العلمي حيث حصل طلبة الثانوية العامة على ثلاثة مراكز من العشر الأوائل على مستوى الكويت (الثالث، والعاشر بالقسم العلمي والمركز الأول بالقسم الأدبي) والمراكز 24، 33، 37، 40، 42 من الخمسين الأوائل على مستوى الكويت للقسم العلمي.

وبين الشقراء على المستوى العملي حقق الطالب/ منصور السريع المركز الثالث على مستوى دول الخليج في أولمبياد الرياضيات وحقق الطالب/ يوسف العنزي المركز الثالث على مستوى دول الخليج في أولمبياد الفيزياء كما مثل الطالب/ جراح البكر الكويت في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز العلمي، والملتقى الآسيوي الرابع المقام بسلطنة عمان، كما حصد طلبة المرحلة الابتدائية والذين يمثلون 9% من التعليم الخاص نسبة 43% من المراكز الأولى، وحصد طلبة المرحلة المتوسطة والذين يمثلون 10% نسبة 40% من المراكز الأولى، وحصد طلبة المرحلة الثانوية والذين يمثلون 10% نسبة 38% من المراكز الأولى على مستوى مسابقات التعليم الخاص.

كما أوضح أن إدارة مدارس النجاة تحرص على اختيار كادر من المعلمين والتربويين الأكفاء، قادرين على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، ولديهم القدرة على غرس مناهج النجاة القيمية والعلمية والفكرية، لخلق إنسان مسلم وسطي معتدل في منهجه.