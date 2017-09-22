الطلبة يمتلكون وعياً نقابياً من خلال حرصهم على المشاركة في التصويت في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة



عقدنا اجتماعات عدة مع ممثلي القوائم لمناقشة الترتيبات والتجهيزات وأوضحنا لهم بعض النقاط الخاصة بالترشيح والمناديب

الإدارات الجامعية تذلل أي عقبات أو مشاكل لتيسير العملية الانتخابية وتسهيلها للطلاب والطالبات والخروج بأفضل صورة حاوره: ثامر السليم أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت مشاري الديحاني اتباع الحيادية التامة مع القوائم الـ 4 التي تتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية بانتخابات فرع الجامعة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية عقدت لقاءات عدة مع ممثلي هذه القوائم وهي: القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، القائمة المستقلة، القائمة الإسلامية، قائمة الوسط الديموقراطي لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات.

ولفت إلى وجود تواصل وتعاون دائم مع الإدارات الجامعية لجعل الانتخابات ميسرة وخالية من أي عقبات أو مشاكل تذكر. وأضاف أن انتخابات اتحاد الطلبة لا تختلف عن انتخابات الكليات، فهي تحمل نفس الروح، لكن هناك عوامل متغيرة تؤدي لبعض الفروق في النتائج، مثل إقبال الطلبة المتزايد في انتخابات الكليات التي بها حماس أكثر وتنافس أعلى من انتخابات اتحاد الطلبة، مشيرا إلى أن الطلبة الأجانب والوفود يشاركون في انتخابات الكليات ولا يفعلون ذلك في انتخابات الاتحاد، كما أن طلبة الدراسات العليا يصوتون في الاتحاد ولا يحق لهم ذلك في انتخابات الكليات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:





بداية، حدثنا عن استعدادات الهيئة التنفيذية للإشراف على انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة؟



٭ الهيئة التنفيذية تعمل على قدم وساق حاليا لتنظيم انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة، وقد أتمت الهيئة التنفيذية جميع الاستعدادات للإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية، وهناك 4 قوائم تتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية بانتخابات فرع الجامعة وهي: القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، القائمة المستقلة، القائمة الإسلامية، قائمة الوسط الديموقراطي وتلك القوائم تتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة.



ونقوم في الهيئة التنفيذية بالتدقيق على الكشوف والتأكد من أسماء المرشحين وتنظيم الجمعية العمومية التي من المفترض القيام بها غدا السبت بالإضافة الى الإشراف على مقار الانتخابات وآلية التصويت والفرز وتلك الأمور تحتاج إلى جهد كبير وأعضاء الهيئة التنفيذية يواصلون الليل بالنهار لإخراج العملية الانتخابية بأفضل صورة تليق بمكانة طلبة وطالبات جامعة الكويت. وتواصلنا مع القوائم الطلابية وعقدنا معهم عدة اجتماعات لمناقشة الترتيبات والتجهيزات، وأوضحنا لهم بعض النقاط الخاصة بالترشيح والمناديب وعدد الكليات واتفقنا ايضا على الكثير من النقاط العامة وتم اغلاق باب الترشيح.



ماذا عن تعاون الإدارات الجامعية معكم في الانتخابات الطلابية؟



٭ نحن على تواصل وتعاون دائم طيلة العام الجامعي مع الإدارات الجامعية لجعل الانتخابات ميسرة خالية من أي عقبات او مشاكل تذكر، وجميع الادارات الجامعية توفر كل السبل لتيسير العملية الانتخابية وتسهيلها للطلاب والطالبات.



وايضا نحرص على توفير كادر طبي متكامل لتفادي اي حالات طارئة، بالإضافة إلى تزويد مواقع الانتخابات بأفراد الأمن والسلامة الذين ينظمون عملية دخول وخروج الطلبة الى قاعات التصويت، كما نتعاون أيضا مع ادارة الخدمات بجامعة الكويت التي تقوم بتجهيز قاعات التصويت، ولدينا تعاون ايضا مع إدارة الإنشاءات والصيانة، ولا ننسى دور عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل في تجهيز كشوفات الطلبة، وللأمانة فالإدارة الجامعية ككل تتعاون معنا بشكل كبير لإخراج الانتخابات بأفضل صورة تليق بسمعة جامعة الكويت وخروج العرس الديموقراطي بالشكل الأمثل فلهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم الرائعة.



الهوية الجامعية



هل البطاقة البدنية تتيح للطلبة المشاركة بالتصويت في الانتخابات؟



٭ بالنسبة لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مسموح للطالب بتقديم الهوية الجامعية او الجدول الدراسي.



هل سيرى التصويت الإلكتروني قريبا؟



٭ التصويت الالكتروني يتم الحديث عنه في كل انتخابات طلابية إلا انه لم يتم البت فيه حتى الآن والموضوع موجود حاليا لدى المجلس الإداري والتخوف من التصويت الإلكتروني يكمن في إمكانية حدوث أخطاء، فالفرز اليدوي، وان كان بطيئا، نسبة الخطأ به أقل ويعتبر أكثر أمانا بالإضافة الى ان هذا الامر يشترط عليه اجماع كل القوائم الطلابية المنافسة.



الزمالة دوم



هل من كلمة للقوائم المشاركة في الانتخابات؟



٭ نؤكد على اهمية الزمالة فإن «الانتخابات يوم والزمالة دوم»، وعلى القوائم الطلابية ضرورة ضبط النفس ووضع مصلحة الجموع الطلابية نصب أعينهم وان يعكسوا الوجه الديموقراطي المشرق للكويت الحبيبة ونأمل من جميع القوائم الطلابية التعاون مع الهيئة التنفيذية لإخراج العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.



وكذلك يقع على القوائم الطلابية العبء الأكبر، فهم مسؤولون عن توعية الطالب وإرشاده، كما انهم مسؤولون عن اظهار صورة طلابية تليق بسمعة ومكانة طالب جامعة الكويت من خلال المنافسة الشريفة وتهيئة الطالب لمشاهدة صورة ديموقراطية جميلة نشاهد من خلالها مستقبل الكويت المشرق في الاختيار ما بين المرشحين والقوائم الطلابية مسؤولة ايضا عن توعية الطالب للمطالبة بحقوقه ومكتسباته، ونأمل لجميع القوائم الطلابية التوفيق في الانتخابات وندعوهم لمساعدة الطلبة وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات.



هل يحق لرئيس لجنة الانتخابات السماح ببدء عملية الاقتراع إذا تأخر مندوب القائمة بعد تكرار هذا الأمر في الأعوام السابقة بكثرة؟



٭ بالتأكيد نعم يحق لرئيس لجنة الانتخابات ان يقوم بمعالجة تلك الجزئية وفق ضوابط واشتراطات محددة بحيث يجوز له الاستعانة بالطلبة المتواجدين حول لجنة الاقتراع لسد الفراغ الحاصل بعد حضور مندوب اقتراع القائمة، ولدينا توجه لتفعيل تلك المادة من مواد دستور الاتحاد، كذلك نحن حريصون كل الحرص على التأكيد على المناديب الأصلية بضرورة حضورهم في الوقت المحدد لبدء عملية التصويت ولكن أحيانا تحدث ظروف خارجة عن الإرادة بما يؤخر فتح الصناديق، كما نشدد عليهم حضور الفرز مساء في الوقت المحدد لبدء عملية الفرز.



مشاركة البدون



هل يحق للطلبة البدون المشاركة في الانتخابات؟



٭ يحق للطلبة غير محددي الجنسية المشاركة في العملية الانتخابية في اتحاد الطلبة سواء في الكويت أو غيرها من الفروع كونهم مسجلين في الكشوف وليس عليهم الا احضار أي هوية رسمية أو البطاقة الجامعية ليشاركوا بالعرس الديموقراطي.



ماذا عن مشكلة الأخطاء في كشوف الأسماء؟



٭ يعلم الجميع ان كشوف الأسماء تأتينا من عمادة القبول والتسجيل كونها المسؤولة عنها وعن اعتمادها وقد يحدث ان يسقط اسم أحد الطلبة سهوا ولكننا نحرص على مشاركتهم في الاقتراع وما عليهم الا احضار جدول دراسي حديث وهوية رسمية أو البطاقة الجامعية وستتم اضافة الاسم في الكشف ويتاح له التصويت.



من يراقب انتخابات اتحاد الطلبة؟



٭ الهيئة التنفيذية والمجلس الإداري يشرفان ويراقبان الانتخابات الخاصة بالاتحادات الطلابية سواء في الكويت أو الفروع الخارجية وذلك ما نص عليه دستور الاتحاد الذي ارتضاه الطلبة منذ عقود، كما أننا نقوم بدعوة بعض جمعيات النفع العام الكويتية والشخصيات الاعتبارية العامة التي لها قبولها واحترامها، بالإضافة الى أننا ننسق مع القوائم ايضا ليكون لهم ضيوف لحضور هذا الحدث، وبشهادة الجميع كانت انتخابات اتحاد الطلبة في الكويت مضربا للأمثال في النزاهة والشفافية.



روح الانتخابات:



ما تفسيرك لاختلاف نتائج انتخابات اتحاد الطلبة عن الكليات؟



٭ لا أراها تختلف بل تحمل نفس الروح ولكن هناك عوامل متغيرة تؤدي لبعض الفروق مثل إقبال الطلبة المتزايد في انتخابات الكليات التي بها حماس أكثر وتنافس أعلى بالعكس من انتخابات اتحاد الطلبة المحسومة كما ان الطلبة الأجانب والوفود يشاركون في انتخابات الكليات ولا يفعلون ذلك في انتخابات الاتحاد كما ان طلبة الدراسات العليا يصوتون في الاتحاد ولا يحق لهم ذلك في انتخابات الكليات.



من أين يتم توفير مصاريف العرس الديموقراطي في الجامعة؟



٭ تكاليف انتخابات الاتحادات الطلابية يتحملها فرع الاتحاد في كل دولة وهي تتفاوت بحسب أسعار تذاكر السفر وتكاليف الإقامة والمصاريف الأخرى كحجز القاعات والنثريات الإدارية وربما يكون فرع الجامعة الأكبر من حيث عدد الطلبة ولكن هناك فروعا أخرى تكلفة انتخاباتها أعلى بكثير.



أين الهيئة التنفيذية من تكرار ظاهرة العنف الطلابي أثناء الانتخابات؟



٭ في كل عام نجتمع مع القوائم الطلابية ونؤكد على أهمية المنافسة الشريفة والرضا باختيارات الطلبة في تحديد من يرونه مناسبا لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم، ونحرص دائما على التوجيه وعقد الندوات والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس لتوجيه الطلبة في قاعات التدريس والتأكيد عليهم بأن الانتخابات يوم والزمالة ممتدة والهيئة التنفيذية تبذل جهدها داخل الكويت وخارجها لتسهيل سير العملية الانتخابات في الانتخابات بدون أي عوائق.







جهات تتواجد بقاعة الفرز

أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع مشاري الديحاني ان الجهات المسموح لها بالتواجد داخل قاعة الفرز في يوم الانتخابات كل من أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالإضافة الى أعضاء لجنة الفرز والمناديب الأصلية لكل قائمة بالإضافة الى ممثلي وسائل الإعلام.