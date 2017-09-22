صرحت نائب المنسق للشؤون الإدارية بقائمة الراية بأن القائمة اختتمت حملتها السنوية التي تنطلق كل عام لخدمة الطلبة والطالبات المقبلين على الدراسة في المملكة المتحدة، إذ تتضمن الحملة مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للطلبة من اليوم الأول لانضمامهم الى البعثة حتى وصولهم الى مقر دراستهم في بريطانيا.

وذكرت دشتي ان قائمة الراية حرصت على تكثيف الخدمات المتنوعة للطلبة عبر الحملة، اذ بدأت بالإعلان عن افتتاح مقرها الخاص لخدمتهم واستخراج قبولاتهم الدراسية وكانت فترة تشغيله صباحية ومسائية للتسهيل على جميع الطلبة وتجنب التأخير في استخراج القبولات الدراسية.

وعلاوة على ذلك قالت دشتي ان القائمة أقامت مجموعة من الأنشطة للطلبة المستجدين، وكان أبرزها اللقاء التنويري السنوي للقائمة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبحضور السفير، والذي حظي بإقبال الطلبة وأولياء أمورهم للحصول على جميع المعلومات اللازمة، وكان مؤتمر هذا العام مغايرا عن المؤتمرات السابقة، إذ تحرص القائمة على تطوير وتنويع الأنشطة المقدمة في كل عام لكي يحظى الطالب والطالبة باستفادة أفضل.

وأضافت ان الراية لم تتوقف عند هذا الحد، فعلى مدار الحملة التي طالت الـ 4 أشهر نظمت القائمة ورش عمل لكل التخصصات في خطة البعثات، قدمت من خلال كوادرها الدارسين في المملكة المتحدة معلومات تفصيلية لكل تخصص، ولم ينته مشوار الخدمات فقد اقامت القائمة أنشطة ترفيهية للطلبة المستمرين إيمانا منها بضرورة تعزيز الهدف الاجتماعي بين الطلاب والطالبات.

وختمت نائب المنسق للشؤون الإدارية بأن قائمة الراية مستمرة في تقديم الخدمات للطلبة المستجدين والمستمرين في المملكة المتحدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @AlRayahuk_ie، انستغرام alrayah، ولن تقتصر جهودها على الأمور الترفيهية، فكما تعودنا سنويا سيتم تنظيم الورش الأكاديمية والتعريفية في كل مدن بريطانيا لتسهيل الأمور المعيشية والدراسية للطلبة والطالبات، وندعوهم للتواصل مع ممثلينا المنتشرين بجميع المدن.