استقال كل من عبداللطيف السمحان وطارق محمد وطارق العثمان من عضوية الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب.

وقال الأعضاء الثلاثة في استقالتهم إن التهميش المتعمد لأعضاء الهيئة الإدارية الذين لا ينتمون لقائمة التدريب وخاصة في اللقاءات الرسمية المتعلقة بقضايا القطاع، وكذلك إصرار رئيس الرابطة على عدم تفعيل لجنة الشكاوى والعرائض مرارا وتكرارا، ورفض رئيس الرابطة قيام الهيئة الإدارية بجولات على المعاهد للوقوف على مشاكل أعضاء هيئة التدريب دفعتهم إلى الاستقالة.

وأشاروا إلى أن الأسباب تتضمن مخالفة اللائحة الأساسية للرابطة بعدم عقد الاجتماعات الشهرية وعدم وجود أهداف وخطة عمل للارتقاء بقطاع التدريب وأداء الرابطة، وكذلك الإصرار المتعمد والمتكرر من رئيس الرابطة على موالاة المدير العام ضاربا بعرض الحائط آراء أعضاء الهيئة الإدارية، وعدم الجدية والإهمال غير المبرر لمشاكل القطاع والتهاون في العمل فيما يخص مستحقات أعضاء هيئة التدريب.

ومنها أيضا عدم اكتراث الرابطة بالتعديلات على اللوائح والقرارات الصادرة التي تمس حقوق أعضاء هيئة التدريب.