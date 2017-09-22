أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عن إجراءات تنظيمية لكيفية خروج ودخول الطالبات من وإلى مدرسة سارة التوحيد سيتم الاتفاق عليها مع مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث ومديرة المدرسة عايدة السعدون، مبينة ان المنطقة تدرس مدى إمكانية رفع سور المدرسة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية.

واشارت الكندري في تصريح للصحافيين امس، عقب زيارتها الى مستشفى الرازي للاطمئنان على الطالبة سارة نايف ابوطفرة التي تعرضت لحادث سقوط من الدور الثاني في مدرستها اول من امس، الى ان الطالبة خضعت امس الى عملية جراحية في الظهر، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة إلى مقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن.