أعلن عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. حسين المكيمي تأجيل اقامة الدورة في الفترة الحالية على ان يحدد لإقامتها موعد آخر سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.

وتوجه د. المكيمي بالشكر الى مدير عام الهيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة د. أحمد الاثري لدعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في رعاية واحتضان الشباب، شاكرا جميع اعضاء اللجان المنظمة لمجهوداتهم الكبيرة المبذولة خلال الفترة السابقة والتي سيكون لها اثر كبير في اقامة الدورة الرياضية بعد تحديد موعد جديد لها.

وقدم د. المكيمي خالص شكره وتقديره الى جميع أعضاء الفرق الرياضية وممثلي كل الجامعات والمؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمنا لهم التواصل الجاد والمخلص طوال الفترة السابقة، مؤكدا استمرار التواصل والتعاون في العديد من الفعاليات والمناسبات المقبلة.

ودعا د. المكيمي جميع اعضاء اللجان المنظمة وممثلي جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الاستمرار في متابعة الحساب الرسمي للدورة الرياضية الثامنة @UniGCC للتعرف على آخر المستجدات في انتظار تحديد الموعد الجديد للدورة.