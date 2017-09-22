نظم المعهد العالي للطاقة اللقاء التنويري للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام 2017 ـ 2018م بحضور رئيس مكتب شؤون المتدربين ضاري الجيران ورئيس قسم المواد العامة مشعل بوشيبة، والاخصائي الاجتماعي نشأت الدمنهوري.

تم الترحيب في بداية اللقاء التنويري بالطلبة المستجدين والمباركة لهم للالتحاق بالمعهد العالي للطاقة وتم استعراض اللوائح والنظم المتبعة بالمعهد والتخصصات المعتمدة به، وتم التطرق إلى ضوابط لائحة السلوك الطلابي، وحث الطلبة على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم والدراسة وعكس صورة مشرفة لكل منتسبي الهيئة والمعهد.

واختتم اللقاء التنويري بالتأكيد على ضرورة حرص المتدربين على تعليمهم وأهمية الإرشاد الأكاديمي لهم في المسيرة التعليمية، وتم تقديم عدد من النصائح المهمة لهم التي من شأنها مساعدتهم في مواجهة أي عقبة قد تصادفهم في مسيرتهم التعليمية في المعهد، مع التأكيد على أن إدارة المعهد ستحرص على تذليل كل الصعاب والعوائق التي قد تقف أمامهم وتعوق تحصيلهم.